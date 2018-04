VIDEO: Verstappen se omluvil Vettelovi za kolizi. Vítězný Ricciardo nemohl triumfu uvěřit

Proč jsem si vybral F1? Je to šílené, smál se vítězství Ricciardo Daniel Ricciardo sice jezdí ve formuli 1, v poslední době si ale připadá spíš jako na houpačce. Před týdnem v Bahrajnu pro něj skončil závod už ve druhém kole a v sobotní kvalifikaci Velké ceny Číny ho jen dvě minuty dělily od startu z posledního místa. Australský pilot se však v Šanghaji nakonec radoval z nečekaného vítězství. "Je to šílené," citovala agentura AP Ricciarda, kterému v Bahrajnu po pouhých dvou kolech zničehonic zhaslo auto. V sobotu v Číně měl zase problémy s motorem a mechanici na něm museli usilovně pracovat, aby vůbec stihl první část kvalifikace. Na trať nakonec vyjel dvě minuty před koncem a jen tak tak postoupil do druhé části. "Před týdnem jsem měl po dvou kolech hlavu dole, naštvaný na formuli, naštvaný na všechny ty nevyzpytatelné věci, které se v našem sportu mohou pokazit. Někdy se dokonce sám sebe ptám, proč jsem si vybral tenhle sport. Často vás totiž zklame. Ale pak zažijete to, co já dneska, a všechno špatné je zapomenuto," dodal. Ricciardo nakonec do závodu v Šanghaji odstartoval z šestého místa a dlouho to nevypadalo, že by vůbec mohl o vítězství přemýšlet. Jenže ve 32. kole vyjel na trať safety car, pole se sjelo dohromady a Red Bull toho na rozdíl od favoritů Ferrari s Mercedesem využil k zastávce v boxech. A oba piloti rakouské stáje potom neměli konkurenci. Max Verstappen skončil pátý, o lepší umístění ho připravila kolize se Sebastianem Vettelem a následný trest. Ricciardo však jel skvěle. "Když jsem viděl, jak jsem rychlý, věděl jsem, že toho musím využít. Přitom před čtyřiadvaceti hodinami jsem si myslel, že budu startovat z posledního místa. Velký dík patří klukům mechanikům. Dnešek je odměna ze jejich práci," prohlásil. Šťastný vítěz GP Číny Daniel Ricciardo z Red Bullu. Daniel Ricciardo z Red Bullu slaví vítězství při GP Číny.