Video ve fotbale ničí osobní zájmy. V Německu padl za ovlivňování sudích šéf projektu

PRAHA Videorozhodčí ve fotbale. Téma, které hýbe nejpopulárnějším sportem planety. V posledních dnech zažívá projekt pojmenovaný VAR (Video assistant referee) značnou turbulenci.

V pátečním přátelském duelu Anglie a Německa v londýnském Wembley bude VAR poprvé na britské půdě k dispozici v ostrém soutěžním souboji.



V souboji dvou velmocí, jejichž historii provází řada kontroverzí... Pamětníkům se jistě vybaví kontroverzní branka Geoffa Hursta ve finále MS 1966 nebo neuznaná regulérní trefa Franka Lamparda z osmifinále MS 2010.

Jenže právě u našich západních sousedů je videorozhodčí momentálně předmětem skandálu.

Ve víkendovém duelu 10. kola německé bundesligy remizovalo Schalke s Wolfsburgem 1:1, což bylo pro Hellmuta Kruga posledním duelem ve funkci šéfa tohoto projektu pod hlavičkou svazu.

Důvod? Z centrály v Kolíně nad Rýnem měl tento jednašedesátiletý muž zasahovat do dění na hřišti ve prospěch svého údajně oblíbeného klubu, tedy Schalke.

Zatímco v první půli se dostalo od videa hlavnímu pomoci ve prospěch domácích za faul v pokutovém území, při ruce na druhé straně bylo ticho.

Dle deníku Bild šlo jen o vyústění nedůvěry Němců v pomoc videa. Zdroje největšího evropského vydavatelství tvrdí, že už v polovině září dostali videorozhodčí tajné instrukce, že mají do duelů zasahovat daleko výrazněji než dle regulí – tedy při pochybení u gólů, penaltových situací, zákrocích na červenou kartu a při špatné identifikaci hráče.

„Zasahují do práce rozhodčích příliš často,“ tvrdí staronový kouč Bayernu Mnichov Jupp Heynckes. „Fotbal to příliš ředí, je to dobrá technologie, ale tipuji, že na jaře bude uložena k ledu,“ přidal trenér Mönchengladbachu Dieter Hecking.

S tím nesouhlasí šéf německého fotbalu Reinhard Grindel: „V projekt stále věřím, jen je potřeba si vyjasnit role jednotlivých aktérů a držet se jich.“

Pomůže k naplnění těchto slov vyhazov Kruga, který býval sám dříve špičkovým mezinárodním rozhodčím?