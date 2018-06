VIDEO: Vděk za postup. Mexičtí fanoušci nosili korejského velvyslance na ramenou

Korejci prosí prezidenta, aby zprostil fotbalisty vojenské služby Jihokorejští fanoušci po senzačním vítězství 2:0 nad obhájci titulu z Německa na mistrovství světa v Rusku zaplavili internetové stránky prezidenta Mun Če-ina žádostmi o prominutí povinné vojenské služby pro fotbalové reprezentanty. Korejcům v závěrečném utkání skupiny F už o nic nešlo, ale nečekanou výhrou přispěli k vyřazení obhájců titulu už v základní části a navíc odsoudili obhájce titulu k poslednímu místu v tabulce. Nadšení příznivci se proto rozhodli apelovat na prezidenta, aby hráčům odpustil téměř dvouletou vojnu, kterou musí všichni Korejci absolvovat do 29 let věku. "Udělali nám obrovskou radost. Jejich talent by neměl být promrhán v armádě," napsal podle agentury SID jeden z fanoušků. Mezi reprezentanty, které ještě čeká vojenská služba, je i útočník Son Hung-min, pro kterého by služba vlasti znamenala přerušení angažmá v Tottenhamu. O zproštění od vojenské služby může rozhodnout pouze prezident. V minulosti tak učinil ve prospěch medailistů z olympiády a vítězů Asijských her. Na vojnu nemuseli také fotbalisté, kteří na domácím mistrovství světa v roce 2002 došli až do semifinále.