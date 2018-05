VIDEO: V Plzni se zbláznili fanoušci. Cpali se do kabiny, rozehnala je policie s pomocí Vrby

PLZEŇ Po tiskové konferenci spěchal k hlavnímu vchodu stadionu, před kterým se bouřili naštvaní fanoušci. Když se trenér plzeňských fotbalistů objevil a promluvil k nim, vyvolávali jeho jméno. Situace se hned zklidnila. Ale klidní být v Plzni nemohou, v 28. kole tým remizoval doma se Slováckem (1:1) a k titulu potřebuje ještě jednu výhru.

„Věřím, že ze zbývajících dvou utkání ji uhrajeme,“ řekl plzeňský trenér Pavel Vrba, který odmítl komentovat svůj možný odchod na další zahraniční angažmá.



Plzeň dlouho dobývala branku hostů, do vápna létal jeden centr za druhým. V několika obrovských šancích selhal Krmenčík.

Nakonec tak přišel trest. Po obrovské minele brankáře Kozáčika skóroval Kubala a poslal Slovácko v 71. minutě do vedení.

„Prostě udělal chybu v rozehrávce, to se stává. Kdyby byl fotbal bez chyb, tak bychom ho hráli asi jen na playstationu. Stalo se,“ bránil svého svěřence kouč Vrba.

Velký problém ale musel řešit už v prvním poločase, kdy se zranil stoper Hájek. Už tak těžko poslepovaná plzeňská defenziva dostala další zásah, na lavičce navíc žádný obránce připravený nebyl. Do hry tak naskočil záložník Živulič.

„Odehrál skvělé utkání, hodně nás překvapil. Sice jsme tentokrát vsadili na některé hráče, kteří dlouho nehráli, ale zápas zvládli velice dobře,“ chválil.

Vyrovnání přinesl střídající Chorý, který se nejlépe zorientoval ve skrumáži v pokutovém území a s přispěním odrazu od bránícího hráče poslal míč do sítě.

„Myslím si, že jsme předvedli náš nejlepší domácí výkon v jarní části. Bohužel jsme ve finální fázi zklamali, navíc jsme soupeři darovali gól.“

„To o nerozhodnému výsledku rozhodlo. Momentálně nám chybí jedna výhra ze dvou utkání. Věřím, že pokud budeme hrát jako proti Slovácku, tak ji uhrajeme,“ vykládal 54letý trenér.



V posledních dnech se šíří informace, že by mohl po sezoně zamířit na další zahraniční angažmá. Vrba to však komentovat odmítl. „Nic o tom nevím. Střílet od boku, to někteří umí,“ odvětil.