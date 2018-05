VIDEO: V NBA začalo finále Západu. Neubránitelný Durant předčil všechny hvězdy

HOUSTON O moc lepší to už být asi ani nemůže. První střetnutí mezi Houstonem a Golden State směle kandiduje na nejkvalitnější basketbalový zápas sezony. Do finále Západní konference NBA vstoupili lépe hosté z Kalifornie, na palubovce texaského celku zvítězili 119:106.

Obhajující Golden State znovu předvedlo, proč je v posledních letech k neporažení: dokáže špičkové individuální výkony přetavit v týmové pojetí. A odolat jeho tlaku po celé čtyři čtvrtiny je krajně obtížně.

Ani Jamesi Hardenovi v kombinaci s Chrisem Paulem se nedaří konkurovat Kevinu Durantovi, Stephenu Currymu, Klayi Thompsovi a Draymondu Greenovi.

Hvězdy nejlepšího celku základní části Houstonu to zvládaly po celý první poločas, ze kterého si odnesly remízový stav 56:56, ale po pauze - podobně jako ostatní soupeři - už z enormního tempa chtě nechtě zvolnily a ve třetí čtvrtině dovolily Warriors utrhnout se až do třináctibodového vedení.

Rockets se v závěru třetí a na počátku čtvrté části tlačili za obratem a přiblížili se na čtyři body. Warriors se však nerozsypali a jako už tolikrát předtím našli správnou odpověď.

Mužem zápasu byl Kevin Durant, vyčnívající nad ostatní hvězdy fyzicky i obrazně. Za vítěze nastřílel 37 bodů, v klíčové třetí části dominoval 13 body.

Využil v ní dočasné absence veterána Trevora Arizy, jenž mu jako jeden z mála hráčů v NBA dokáže situaci ztížit, jenže tentokrát si rychle zapsal pět osobních chyb.

„Tady jste viděli, proč ho chce mít každý ve svém týmu... Nevím, co byste museli udělat, abyste ho ubránili. Dostane se k takové střele, jakou si zamane,“ mohl spokojeně konstatovat trenér vítězného celku Steve Kerr.

Chválil ho i přesto, že se s ním Durant ve třetí části hádal. To proto, že chtěl odehrát víc než 40 minut. „Kdyby to šlo, tak nejlépe celých 48,“ poznamenala bojovně naladěná superhvězda. „My jsme udeřili jako první a rány budeme rozdávat dál,“ varuje Durant soupeře.

Klay Thompson sekundoval Durantovi 28 body, když po něm převzal útočnou štafetu 11 body v poslední dvanáctiminutovce. Svými trefami z dálky odrážel poslední reálnou šanci domácího celku na obrat. V duelu proměnil celkem šest trojek, potřeboval však 15 pokusů.

Relativně slabší útočné výkony si pak mohli dovolit Stephen Curry (18 bodů, osm asistencí a šest doskoků) i Draymond Green (pět bodů a k nim devět doskoků, devět asistencí, dva bloky a dva zisky). Andre Iguodala jako člen základní sestavy zapsal 11 bodů, Nick Young stihl devět bodů, všechny v úvodní půli, a Shaun Livingston zajistil sedm bodů.

Houstonský fenomén James Harden se do souboje zapojil 41 body, když proměnil 14 z 24 střel. Jeho skvělé vstupy do sérií play off už jsou proslulé, jenže ten pondělní nebyl korunován výhrou Rockets.

Z utkání si Harden odnesl rovněž sedm asistencí, míč si však v průběhu večera nárokoval až příliš a nedokázal ostatní spoluhráče náležitě včlenit do hry.

Chris Paul přidal 23 bodů a 11 doskoků, má však jen tři asistence, ač je považován za jednoho z nejlepších klasických rozehrávačů v dějinách NBA. Pondělní taktika Houstonu mu nedovolila naplno vyniknout v tom, co umí nejlépe.

Náhradník Eric Gordon se zapojil 15 body, pivotman Clint Capela stihl 12 bodů, když minul jediný ze sedmi pokusů, dostal však šanci jen k šesti doskokům. Trevor Ariza osmi body a Gerald Green šesti body.

„Durant je jedním z nejlepších střelců všech dob a řekl bych, že dneska se mu výjimečně dařilo, ale to bychom ještě přežili. Co nás zabilo, to jsou naše ztráty a volné tříbodové pozice pro soupeře,“ shrnul houstonský kouč Mike D’Antoni. „Bylo tam z naší strany až moc chyb. Příště se musíme víc soustředit na základní věci.“

Rockets hostí ve středu zápas číslo dvě a příště nesmí kalifornskému celku dovolit 52procentní střelbu či 18 bodů z protiútoku.