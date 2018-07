VIDEO: Ubožáku, vzkazují legendy Neymarovi. Fanoušci se jeho herectví posmívají

PRAHA Brazilský fotbalový virtuos Neymar stále více rozděluje svět. Gólem a asistencí sice rozhodl osmifinále mistrovství světa proti Mexiku, zároveň ale opět předvedl několik svých hereckých představení.

Platí za jednoho z nejlepších fotbalistů planety. S míčem umí parádní věci. Jenže zároveň na sebe dokáže strhávat i negativní pozornost. Jeho teatrální pády a výkřiky bolesti už jsou velmi dobře známy z jeho klubových vystoupení.

Světový šampionát ale sleduje celý svět. A i Neymara je pochopitelně více vidět.

Běží 71. minuta souboje Brazílie vs. Mexiko, když Miguel Layun ve snaze vzít si od sedícího Neymara v zámezí míč, nechtěně soupeři šlápne na kotník.

Yikes, Layun really stepped on purpose on Neymar. pic.twitter.com/bNzsunQjCp — 稜縷 (@xoxomyseries) 2. července 2018

Ano, šlo jistě o bolestivou záležitost. Divadlo, které předvedla brazilská hvězda, otrávilo i legendy tohoto sportu.

Come on, man. #neymar. How do you even show your face in public when acting like this? #WorldCup2018 pic.twitter.com/OLSh3TtdFA — Ross Tucker (@Scienceofsport) 2. července 2018

„Jeho reakce byla ubohá. Naprosto ubohá. Mark (Clatttenburg, bývalý rozhodčí a nyní televizní expert) má pravdu, že to, co udělal Layun bylo na červenou kartu. Ale to, co předvedl Neymar? Hnus. Nechtěl bych s ním být, když musí jít do nemocnice na očkování,“ pronesl pro ITV Martin O’Neill, známý to fotbalový trenér.



„Je to naprostá ubohost. Nepochybuji o jeho dovednostech, ale podívejte se. Nejdříve se tam několik minut válí na zádech v agónii, pak se postaví a dá gól,“ přidal se legendární kanonýr Alan Shearer. „Neymar má nejnižší práh bolesti v historii MS od chvíle, kdy se zápasy zpracovávají v OPTA statistikách,“ přidal se jeho krajan Gary Lineker.



Do Neymara si ostatně rýpli také komentátoři ČT, když při zmíněné gólové akci připomněli, že byl Brazilec krátce před tím zralý na expresní přesun do nejbližší nemocnice, nejlépe vrtulníkem.

Šestadvacetiletý lídr „kanárků“ je ostatně vedle večerního duelu Kolumbie s Anglií nejdiskutovanějším tématem i na britských webech. Daily Mail v dlouhém textu připomíná, že podobně se choval v minulosti i Cristiano Ronaldo.



Ne, že by se simulacemi přestal, rozhodně ale už dokázal ubrat z teatrálnosti.

Nezbývá doufat, že i Neymar s přibývajícím věkem dozraje. Byť fanoušci tomu příliš nevěří…

Kdo by měl dostat příštího Oscara, je jasné…

Příští reakce na podání rukou…



Mexičtí fanoušci si dělají srandu z Neymara.



Pár kotoulů Neymara v zápase proti Srbsku.



What a performance by Neymar against Serbia. pic.twitter.com/fCYdTxAqiF — Desi Gooner (@Sahil_Adhikaari) 28. června 2018

Takhle to vypadá, když někdo dotkne Neymarovy nohy.



A trochu černého humoru na závěr...