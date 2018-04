VIDEO: Svého stropu ještě nedosáhl. ‚Žralok‘ Hertl je v bojích o Pohár nezastavitelný

PRAHA Kariéra hokejisty Tomáše Hertla se prý dělí na období před Dustinem Brownem a po něm. Tedy před faulem, který odstartoval jeho vleklé potíže s kolenem, a po něm. Ale je to pravda? Slávistický odchovanec v právě probíhajícím Stanley Cupu naznačuje, že na svůj strop ještě nedosáhl.

Tomáš Hertl má za sebou povedenou základní část, v níž nasázel 22 gólů, tedy nejvíc ve své zámořské kariéře. A teď má našlápnuto, aby překonal své osobní maximum i v play off.

Čtyřiadvacetiletý útočník byl jednou z ústředním postav San Jose, které navzdory prognózám expertů v 1. kole Stanley Cupu přejelo Anaheim jednoznačně 4:0 na zápasy.

Hertl bodoval ve všech duelech. Na úvod asistoval u venkovní výhry 3:0, druhé utkání sám rozhodl po nádherném individuálním průniku, ve třetím souboji doma gólem přispěl ke kanonádě 8:1 a ve čtvrtém opět rozhodl. Tentokrát nejenom o vítězství, ale i o postupu.

Parádní Hertlův víkendový gól:

„Jsem fakt šťastný,“ culil se vyhlášený sympaťák po utkání, kdy ho obklopil hlouček zámořských novinářů, kteří ho vyhlásili druhou hvězdou večera. Přednost dostal jen gólman Martin Jones. „A oprávněně, protože byl úžasný celou sérii a dnes to zase potvrdil. Byl to náš nejlepší hráč,“ řekl Hertl.



Vyzařuje z něj pohoda. Na ledě se pohybuje se svěží lehkostí, hladový po puku se neúnavně cpe před branku. Ostatně právě díky tomu trefil postup. Běžela 50. minuta, za stavu 1:1 možná leckterý fanoušek Sharks začal pochybovat. Anaheim po vyrovnání stupňoval aktivitu.



Pak ale přišla střela obránce Vlasice a Hertlova přesná teč. „Kotouč mi nejdřív ťuknul do hokejky a pak možná i do těla. Ani jsem neviděl, že skončil v síti, jen jsem si všimnul, jak spoluhráči oslavují. Byl to skvělý pocit,“ vykládal.

„Poslední krok byl nejtěžší. Soupeř do nás chodil a my poslední dvě třetiny nehráli podle představ. Ale když jsme dostali gól na 1:1, tak jsme si řekli, že máme pořád dost času a že určitě dáme gól. To se nám povedlo celkem brzy. Každý pak dělal, co měl. Blokovali jsme střely, drželi puk mimo naše pásmo.“

Vítězný gól Hertla v sérii s Anaheimem:

Hertl je pro San Jose hodně důležitým hráčem, v každé ze čtyř partií strávil na ledě kolem dvaceti minut. Přesto ani on sám nečekal, že se série s Anaheimem rozhodne tak rychle. Základem úspěchu byly podle českého forvarda první dva zápasy venku.



„U nás hráli tvrději, ale i tak jsme byli lepší. Taky díky fanouškům, kteří jsou úžasní a ohromně nás podporují. Důležité bylo, že jsme eliminovali formaci Ryana Getzlafa. A také se nám dařilo dávat góly v přesilovkách, to byl klíč k úspěchu. Dokázali jsme zůstat klidní a neoplácet.“



San Jose ve 2. kole Stanley Cupu čeká Las Vegas, tedy nováček ligy, jenž neustále udivuje. Po výborných výkonech v základní části i v play off, kde přejel 4:0 na zápasy nevyzpytatelné a zkušené Los Angeles.

Však i sám Hertl na soupeřovu adresu snášel jen samou chválu: „Sledovali jsme jejich zápasy a hrajou fakt dobře. V bráně je drží Fleury podobně jako nás Jonsie. Musíme být maximálně připravení. Nebude to nic snadného, protože hrajou neskutečně rychlý hokej a hodně se jim daří doma. Ale my to můžeme zvládnout.“