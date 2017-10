VIDEO Švédská boxerská dračice políbila další soupeřku. Doma by ji hrozil soud

STOKKE Švédská boxerka Mikaela Laurénová se postarala v úterý o další poprask. Při pohledu z očí do očí po tiskové konferenci před duelem s neporaženou světovou šampionkou, Norkou Cecilií Braekhusovou se neudržela a soupeřku políbila. Ta ji za pusu ztrestala fackou, pokud by se tak stalo ve Švédsku, mohlo být pro Laurénovou ještě hůře.

Překvapení a zjevné rozladění skrývané za úsměvy a komunikaci se svým týmem. Tak reagovala šestatřicetiletý „First Lady“, jak se Braekhusové přezdívá, na polibek své o pět let starší rivalky.

Tu už jednou zdolala, před sedmi lety ji knockoutovala v sedmém kole. Jenže v té doby byla švédská veteránka ještě boxerskou novickou, nyní je z ní zkušená bojovnice ostřílená těžkými bitvami.

A také mnohými skandály. Tu se pustila slovně do Breakhusové, tu do krajanky Klary Svenssonové, se kterou prohrála loni v září 0-3 na body, tu zase políbila krásnou Němku Christinu Hammerovou na vážení před jejich soubojem v roce 2013 (také s ní Laurénová prohrála).



Dlouhodobě tato dračice, která nemá problém ukázat své pevné a vypracované tělo i na odvážných snímcích, platí za enfant terrible ženského boxu.

Är man på läger i Kungsbacka måste man känna sig brun och fräsch. Då kan man varje fall låtsas att man är på läger på nån exotisk ö i karibien el nåt  "If you look good you play good" 藍 @sarasbeautytan Příspěvek sdílený The Nordic Queen   (@mikaelalauren1), Zář 1, 2017 v 7:54 PDT

Nyní se opětovně připomněla a okamžitě dostala sebe i soupeřku na titulní stránky severských médií. A také dalších webů po celé Evropě. „Nikdy jsem se nesoustředila na knockout, ale v jejím případě udělám výjimku, potřebuje pořádně ztrestat,“ řekla ještě na tiskovce před polibkem Braekhusová, momentálně největší ženská hvězda svého sportu.



„Je křivá a falešná, až to hezké není,“ kontrovala Laurénová, která ale může být dle médií ráda, že se vše událo v Norsku a nikoliv v její vlasti. Tam by totiž mohla být zažalována za sexuální zneužití, případné ponižování,“ řekla pro Expressen Emma Regnérová, zástupkyně okresního soudu v Helsingborgu.

Co se pro nás může jevit jako úsměvné a neškodné, berou ve Švédsku vážně. „Pro takové chování je trestní sazebník roční vězení či pokuta. V drtivé většině případů se pak řeší právě pokutou,“ dodala Regnérová.

Reakce Braekhusové (vlevo) na polibek Laurénové.

Důležité ale samozřejmě je, aby někdo případně podal podnět k šetření. Ostatně Laurénová si něco podobné vyzkoušela i z opačné strany. Po vážení před zmíněným duelem s krajankou Svenssonovou ji ta štípla do zadku. Třicetiletou „Švédskou princeznu“ následně po soudech také nikdo netahal, byť se tento duel boxoval ve Stockholmu.



Za úterním chováním rodačky právě z tohoto města lze dle všeho navíc hledat čistě marketingový motiv. Vstupenky na zápas do šestitisícové arény do úterý nemizely takovým tempem, jak by si všichni přáli, hala měla být poloprázdná. Po „líbací akci“ na tiskovce ale dle norských médií zájem o lístky rapidně vzrostl...