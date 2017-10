VIDEO: Sudí okradl domácí tým o vyrovnání. Ukončil zápas sekundu před gólem

toluca Tenhle fotbalový rozhodčí má velký smysl pro drama. Sám si zrežíroval konec zápas, který by leckterý dramatik nevymyslel. Ve víkendovém duelu mexické nejvyšší soutěže mezi Tolukou a Monarcas nařídil za stavu 0:1 ve 101. minutě penaltu pro domácí tým. Okamžitě poté, co ji Pablo Barrientos neproměnil, okamžitě ukončil zápas. A nic nedbal na to, že Barrientos z dorážky o sekundu později skóroval.

Nařídit penaltu pro domácí tým za stavu 0:1, navíc když nastavujete ve druhém poločase 11 minut, to už chce pořádnou porci odvahy.

Pak se však nejspíš hnulo v rozhodčím svědomí, a když Barrientos penaltu neproměnil, rozhodl se nekomplikovat si život a duel ukončil.

Pravidla sice stojí v tomhle případě za ním, rozhodl však proti jejímu duchu a nikdo se tak nemohl divit, že se kolem něj seběhli domácí hráči, kteří jej nejspíš častovali několika nevybíravými slovy.



Meanwhile in Mexico - Absolutely scandalous scenes, referee blows the whistle for FT in between the penalty and scoring the rebound. pic.twitter.com/FduoCYNpN4