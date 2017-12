VIDEO: Štěpánek s Djokovičem popřáli fanouškům netradičně veselé Vánoce

MONTE CARLO Jako opravdoví šoumeni působili na vánočním přání Radek Štěpánek a jeho nový svěřenec Novak Djokovič. Zazpívali totiž fanouškům v kulichách na hlavě.

V Monte Carlu devětatřicetiletý Štěpánek připravuje o devět let mladšího Srba před novou sezonou.

A tvrdý dril se rozhodli proložit tradičním vánočním přáním: „We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a happy New Year.“



A přání veselých Vánoc a šťastného nového roku u fanoušků na sociálních sítích rychle zabodovalo.