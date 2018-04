VIDEO: Srdce z něj udělalo hvězdu. Sesadí Salah z trůnu dvojici Ronaldo-Messi?

PRAHA V úterním liverpoolském večeru téměř zničil dvěma góly a dvěma asistencemi naděje AS Řím na finále Ligy mistrů. Egyptský útočník „Reds“ Muhammad Salah dal fotbalovému světu šanci na to, že po deseti letech vyhraje Zlatý míč někdo jiný než jeden z dvojice Cristiano Ronaldo, Lionel Messi.

Těch deset vteřin na konci první půle úvodního semifinále Ligy mistrů mezi Liverpoolem a AS Řím demonstrovalo vše, proč se momentálně fotbalový svět klaní egyptskému střelci.

Muhammad Salah sklepl ještě na vlastní půli do běhu míč parťákovi Firminovi, aby se s ním vydal mezi pět hráčů soupeře. V pravý okamžik si naběhl mezi stopery a šikovně poslal míč přes vyběhnuvšího Alissona - 2:0 pro domácí.

„Dejte mu Zlatý míč. Musíte mu ho dát,“ ovládly emoce v přímém přenosu komentátora BBC Robbieho Savageho, bývalého velšského reprezentanta.

Nebyl ale jediný, kdo pěl chválu na pětadvacetiletého útočníka, který už je od neděle držitelem ocenění pro nejlepšího hráče uplynulé sezony Premier League.

V té mimochodem hlasují sami hráči.

Útočník Liverpoolu Muhammad Salah s trofejí pro nejlepšího hráče Premier League.

„Je to světová třída. Fantastický hráč, jsme opravdu šťastní, že ho máme. Ale abyste byli nejlepší na světě, musíte podobné výkony předvádět trvale,“ krotil chvalozpěvy fanoušků i médií šéf liverpoolské lavičky Jürgen Klopp. Do jisté míry oprávněně, v roce, kdy se koná světový šampionát se o držiteli prestižní ceny rozhoduje většinou právě tam.



Těžko ale polemizovat s jiným názorem: „Myslím si, že momentálně je Salah hráč s nejlepší formou na světě.“

Tato slova vyřkl Steven Gerrard, bývalý kapitán Liverpoolu a klubová legenda.

Další z nich - Ian Rush - pak z čestné lóže Anfield Road sledoval, jak se Salah přiblížil na čtyři góly jeho sezonního rekordu slavného klubu. Zmíněná trefa v závěru první půle byla pro rodáka z Basyounu druhou v zápase a celkově 43. od loňského července, kdy na ostrovy přišel.

Z AS Řím, proti kterému zapsal při výhře 5:2 vedle dvou gólů i dvě asistence. Ani jednou se ale příliš neradoval. „Den před zápasem jsme si volali s Franceskem Tottim (bývalý dlouholetý kapitán římského celku). Bylo to pro mě hodně emočně náročné. Miluji ten klub, vím, že oni milují mě. Tenhle zápas byl hlavně o emocích,“ prozradil Salah po úterní noci.



Přehnaná slova? Nikoliv, právě ve Věčném městě se začala rodit jeho hvězda.

Když italské metropole přišel po ročním hostování ve Fiorentině z londýnské Chelsea, kde se pod portugalským koučem Josém Mourinhem vůbec neprosadil.

Půl roku po příchodu Salaha převzal Římany Luciano Spalletti. A oba muži si rozuměli nadmíru. „Je to výjimečný hráč. Je to nejlepší fotbalista, kterého jsem kdy ve své kariéře trénoval,“ prohlásil loni v květnu muž, který seděl na lavičce Sampdorie Janov, Zenitu a dvakrát Udinese i právě AS.

Góly Salaha v dresu AS:

„Nikdy by mě nenapadlo, že se dostanu až takto daleko. Ve čtrnácti jsem si poprvé řekl, že by mě mohl fotbal živit. Až v El Mokawloon, mém prvním klubu, mě napadlo, že bych mohl hrát v Evropě,“ řekl málomluvný Salah loni v létě při příchodu do Liverpoolu.



Proč se tedy dostal tak daleko? „Nikdy nesmíte přestat věřit svému srdci. Buďte věrni sami sobě, věřte ve své schopnosti a cíle. To je jediný způsob, jak je můžete naplnit. A zároveň na své cestě respektujte všechny, které na ni potkáte. Bez rozdílu původu, rasy či náboženství,“ přiblížil svoji životní filosofii milovník italského jídla, především špaget s rajčatovou omáčkou.

Zároveň přiznal, že kvůli myšlenkám na fotbal nebyl zrovna vzorným žákem a že nikdy neuvažoval o kariéře sprintera, byť na fotbalovém trávníku je právě rychlost jeho velkou doménou. „Měl jsem pár kamarádů, kteří byli daleko rychlejší než já,“ vysvětlil se stále až plachým úsměvem.

Ne, tohle není žádný výstřední bouřlivák jako například Portugalec Cristiano Ronaldo.

Chcete další důkaz? Sezonu ve Fiorentině odehrál s číslem 74. Jednoduše proto, že chtěl připomenout stejný počet obětí při nepokojích během egyptské nejvyšší soutěže na stadionu v Port Saidu v roce 2012.

Góly Salaha v dresu Fiorentiny:

Že i přesto, že neplníte stránky bulváru a nesnažíte se na sebe všelijak upozornit, můžete být slavní a obdivovaní, dokládá skutečnost, že při dubnových prezidentských volbách mu v jeho vlasti dalo hlas milion lidí, kteří nesouhlasili s oficiálními kandidáty.



„Je to skvělý chlap a má parádní formu. My nyní musíme udělat vše pro to, aby mu vydržela co nejdéle,“ pronesl včera Klopp.

Moc dobře ví, o čem mluví. Jeho klub je blízko finále Ligy mistrů, které se hraje 26. května, tedy jedenáct dní po začátku Ramadánu, který Salah coby muslim slaví.

Ostatně inspirovat se může u vedení egyptské reprezentace, která pro přípravným kemp před světovým šampionátem (a pro jeho začátek) najme kvůli tomuto měsíc dlouhému svátku, při kterém se muslimové postí od východu až po západ slunce, specialisty na výživu.

Prvních 40 branek Salaha v dresu Liverpoolu: