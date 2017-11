VIDEO: Soupeře Plzně okradl o penaltu totálně slepý brankový sudí. Kam zíral?

BUKUREŠŤ/PRAHA O pořádnou ostudu se postarali rozhodčí v zápase 4. kola základních skupiny Evropské ligy mezi rumunskou FCSB a izraelskou Hapoelem Beer Ševou, který skončil 1:1. Tedy výsledkem, jenž v součtu s výhrou 4:1 nad Luganem pomohl na druhé místo skupiny G plzeňské Viktorce.

Běží 52. minutě duel mezi FCSB (bývalá Steaua Bukurešť) a Beer Ševou, stav je 1:1.

Domácí se dostávají do nadějného kontru, na jehož konci je špílmachr Budescu. Ten si posadí na zadek hostujícího brankáře a míří do prázdné branky, do které se stahují dva beci izraelského celku – Vítor a Elo.

Právě druhý jmenovaný přímo před očima brankového sudího zastaví míč mířící do sítě. Domácí jako jeden muž signalizují, že tak učinil rukou, hra ale naprosto nepochopitelně pokračuje.

Aby celou komedii, kterou režírují rozhodčí, dohrál do samotného konce, skácí se Elo k zemi a drží se za obličej, čímž chce deklarovat, kam jej míč zasáhl.

Tak nějak pozapomněl na skutečnost, že nehraje fotbal někde v polovině 50. let minulého století, ale v roce 2017, kdy duely minimálně na evropské scéně snímá hned několik kamer. Ty jej tak usvědčily z dokonalého hereckého výkonu hodného Oscara.



Škoda jen, že nemohou pomoct i rozhodčím na hřišti, když právě trpí momentální slepotou. Holt v tomto ohledu jako by se fotbal v těch 50. letech minulého století skutečně zastavil...