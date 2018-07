VIDEO: Smysluzbavení Angličané slavili výhru nad Švédskem řáděním v obchodě IKEA

LONDÝN Fotbalisté Anglie v sobotu porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa Švédsko 2:0 a po 28 letech postoupili do semifinále šampionátu. U vytržení z toho byli i fanoušci, kterých vtrhly do anglických ulic sta tisíce. Někteří to však s oslavami přehnali.

Skupinka v Londýně na znamení vítězství nad seveřany vtrhla do obchodu se švédským nábytkem IKEA a ten zdevastovala, což některý z nich natočil a video se pak dostalo na sociální sítě.

Nebohé prodavačky řádění fanoušků jen přihlížely a nemohly tak zničení postelí a křesel zabránit.

Angličtí rowdies pak vše doprovázeli nejtradičnějším popěvkem anglické reprezentace Football’s coming home.



Mimochodem právě obchod IKEA se stal i součástí sázky Davida Beckhama se Zlatanem Ibrahimovičem, tedy někdejšími hvězdami Anglie a Švédska.

Pokud by vyhráli Švédové, mohl si Ibrahimovič vybrat v IKEA všechno podle své libosti a Beckham by mu to musel zaplatit. Takhle musí Ibrahimovič s Beckhamem na zápas Angličanů do Wembley a musí na sobě mít anglický dres.