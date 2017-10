VIDEO: Šílený fanoušek s dítětem se zapojil do strkanice hráčů. Na Everton už nesmí

PRAHA Pořádně horko bylo v zápase třetího kola základních skupin Evropské ligy mezi Evertonem a Lyonem (1:2) zhruba po hodině hry. Po rohovém kopu domácích se do sebe pustili postupně vlastně skoro všichni hráči na hřišti.

Běží 63. minuta zápasu mezi Evertonem a Lyonem, ve kterém v tu chvíli vedou hostí 1:0. Domácí rozehrávají rohový kop, hlavička Michaela Keana je ale hodně slabá a hostující brankář Anthony Lopes nemá problém stáhnout míč ze vzduchu do náruče.

U toho mu „asistuje“ domácí kapitán Ashley Williams, kterého Lopez při startu na míč ramenem odstrčí. Jenže ve chvíli, kdy míč ze vzduchu lapí, domácí stoper mu „službu“ oplatí, ovšem hodně důrazně a hlavně svým loktem.

Lopez jde k zemi a na Williamse se sletí hráči francouzského celku.

Mela může začít.

Roj hráčů se dostane až za brankovou čáru k bariéře, za kterou jsou domácí příznivci. A v ten okamžik k ní zamíří muž středního věku s malým synkem v náručí a volnou paží se pustí do fotbalistů Lyonu.

„Zprvu jsme nečekali, že se do toho zapojí fanoušci. Ano, rozbouřili se, ale to bylo pochopitelné. Pak mi ale od jednoho přilétla rána,“ svěřil se gólman Lyonu po zápase novinářům. „Nechápu to, tohle mi nepřijde normální,“ řekl jeho spoluhráč Bertrand Traoré, bývalý záložník Chelsea, a autor vítězné branky Lyonu ve čtvrteční noci.

V ní Everton jen potvrdil, že se mu na evropské scéně letos vůbec nedaří. Ve skupině tabulky E má jeden bod a patří mu poslední pozice. Pokud chce pomýšlet na setrvání v soutěži i pro jarní play-off, musí v odvetách posbírat tři výhry.

Čtvrteční frustraci ale kouč anglického celku Ronald Koeman vysvětloval chováním hlavního rozhodčího Base Nijhuise, jeho nizozemského krajana.

„Neviděl jsem přesně, co se tam stalo, bylo tam hodně hráči, ale chápu, proč byli moji hráči rozhození. Nepískal dobře, což jsem mu také po zápase řekl,“ pronesl Koeman. Vzápětí dodal: „Udělali jsme hodně chyb, jen díky brankáři jsme nakonec prohráli pouze 1:2. Nechci se vymlouvat na rozhodčího, ale když nejste koncentrováni na dění na hřišti, děláte zbytečné chyby.“

Zatímco on dění za brankou pořádně neviděl, kamerový systém stadionu Goodison Park ano. A v pátečním klubovém prohlášení tak stojí: „Identifikovali jsme osobu, která se zapojila do incidentu za brankou hostí a podnikneme proti němu tvrdé kroky. Ty zahrnují zákaz vstupu na příští zápasy našeho klubu, navíc podáme formální stížnost na jeho chování u policie Merseyside.“

Liverpoolský klub se ale kromě vlastního šetření může „těšit“ také na to od UEFA a je téměř jisté, že Williamse nemine tvrdý trest. Přitom paradoxně celý incident domácím na chvíli pomohl, čtyři minuty po něm právě Williams po další standardce krásnou hlavičkou vyrovnal.

„Byla to typická anglická noc. Až do té potyčky jsme kontrolovali vývoj, pak se věci změnily. Přišlo mi, že je ta roztržka vybudila a hnala vpřed. Jsem rád, že jsme nakonec dali vítězný gól,“ dodal s velkým klidem a nadhledem kouč hostí Bruno Génésio.