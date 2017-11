VIDEO: Šílenci s křídly. Seskočili z hory v Alpách a přistáli v letícím letadle

PRAHA Vincent Reffet a Fréderic Fugen zase o něco posunuli hranici lidských možností. A možná i lidské šílenosti. Je to pár dní, kdy se vyškrábali na před 4 tisíce metrů vysokou horu Jungfrau ve švýcarských Alpách, ze které následně seskočili s létajícími křídly vstříc malé vrtulové letadlo…

Říkají si „Soul Flyers“ a už více jak deset let předvádějí ve vzduchu jeden šílený kousek za druhým. Vincent Reffet a Fréderic Fugen jsou vzdušní dobrodruzi se vším všudy.

A jejich poslední kousek pod názvem „A Door In The Sky“ (Dveře na obloze) stojí skutečně za to.

Nejprve se tato dvojice vyškrábala až do výšky 4062 metrů třetí nejvyšší hory Bernských Alp Jungfrau (její vrcholek je ve výšče 4158 metrů), aby z ní následně seskočili a „roztáhli křídla“ vstříc na první pohled šílenému kousku.

„Chtěli jsme oslavit dvacetileté výročí úspěchu Patricka de Gayardona z roku 1997, který vyskočil z letadla, aby se pak pomocí křídel do něj zpět vrátil. Byl průkopníkem ‚wingsuit flying‘ a my chtěli jeho kousek zase o něco posunout. Jednou na začátku roku jsem se probudil a Fredovi řekl, že tohle prostě musíme udělat,“ řekl pro stránky RedBull.com, které podobné kousky často zastřešuje, Reffet.



Parťáci ze „Soul Flyers“ tak začali zkoušet. Jak je vidět na videu, ne všechny pokusy z více jak stovky, se povedly. „Čekali jsme, že to bude snadnější. Při prvním tréninku ve Španělsku se sice Fred trefil do letadla, ale pohmoždil si žebra. Na měsíc jsme museli z tréninku vysadit. O měsíc později se nám vše povedlo zopakovat celkem pětkrát,“ vypráví dál třiatřicetiletý Reffet.

S o pět let starším kamarádem Fugenem zažívali při tréninku i oficiálním pokusu zvláštní pocity. „Je to neuvěřitelné, padáš dolů a najednou už se nevezeš na vzduchovém polštáři, ten pocit je zvláštní. Když jsi pak v letadle a vidíš, jak se tvůj přítel blíží, je to něco neuvěřitelného. Bylo to pro nás velmi emocionální,“ svěřil se mladší z dvojice.

Ten také přiznal, že nepoužívali padáky, spoléhali jen na své schopnosti a dovednosti pilotů letadla, se kterými komunikovali skrze vysílačky a kterým museli stoprocentně věřit.



„Celkem jsme ze sta pokusů trefili do letadla asi dvacet. Trénovali jsme dva měsíce, mysleli na pokusy i ve chvílích, kdy jsme byli na zemi. Jsme hrdí, že to vyšlo. Byl to šílený nápad, ale zároveň také nejintenzivnější projekt celé naší kariéry,“ dodal Reffet.

Kde koho při těchto větách jistě napadne otázka: Co připraví „Soul Flyers“ pro příště?

Na to si budeme muset chvíli počkat. Až se takto jeden z dvojice probudí, drkne do parťáka se slovy: „Hele, mám tady takový nápad, musíme ho uskutečnit...“