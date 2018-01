VIDEO: S porážkami mají problém i Švédové. Jejich kapitán zahodil medaili na tribuny

BUFFALO Na vzteklé reakce po prohraných finálových zápasech si fanoušci zvykli spíše u ruských hokejistů, frustrace si ale nevybírá. Po prohraném finále juniorského mistrovství světa stříbrná medaile na krku švédského kapitána Liase Anderssona moc dlouho nevydržela. Pár vteřin po předání už si ji totiž těžkal divák na tribuně.

Když Švédové ve druhé třetině srovnali na 1:1, nerozhodný stav trval až do 59. minuty, kdy dva rychlé góly zajistily kanadský triumf na mistrovství světa dvacítek. Skandinávský soupeř, který na zlato čeká od roku 2012, se musel poprat s emocemi, které každý řešil po svém.

Co však udělal kapitán švédských mladíků Lias Andersson, nečekal asi nikdo. Stříbrná medaile mu ještě pořádně nedosedla na hruď, když si ji devatenáctiletý mladík sundával z krku a odjel ji hodit na tribunu za střídačkou nadšenému fandovi.

„Chtěl ji víc než já,“ zdůvodnil svůj ne zcela sportovní počin vyslanec hokejové rodiny, jehož strýc Mikael i otec Niklas odehráli pěknou řádku utkání v NHL. Sedmička posledního draftu, na němž si Anderssona vybrali New York Rangers, zároveň zmínil bolestivé finálové porážky z kategorií do 17 a 18 let.



Absurdnost celé situace dovršil fanoušek, jehož si pro vzácný dárek Andersson vybral. Když lapil medaili ze vzduchu, svlékl si dres farmářského týmu Rochester Americans, pod kterým měl ještě dva trikoty - americký a, světe, div se, švédský.

Cenný kov byl ovšem nakonec navrácen zpět právoplatnému majiteli, který na otázku, zda je rád, že má medaili zpět, prý jen odsekl: „Ne“.

Zatímco mnozí čin švédského mladíka degradují jakožto těžce nesportovní prohřešek, bývalý brankář a současný analytik kanadské televize Sportsnet Corey Hirsch našel pro Anderssona pochopení. „Vzal bych ho do svého týmu okamžitě,“ pravil expert a podpořil soutěživost, která zapříčinila zkrat útočníka Frölundy.



„Pořád si stěžujeme, jak se naši sportovci opírají o klišé a potlačují svou povahu, a když někdo konečně projeví emoce jako člověk, pranýřujeme ho,“ nechápal Hirsch.



Lias Andersson nasbíral v sedmi utkáních na šampionátu stejný počet bodů, k šesti gólům přidal jednu asistenci. Ve švédské Elitserien nastupuje už ve třetí sezoně, pro letošní ročník ho domovský klub HV71 uvolnil na hostování do zmíněné Frölundy.