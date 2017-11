VIDEO: Rooney vstřelil první hattrick v dresu Evertonu v kariéře. A těší se na kouče

LONDÝN První hattrick po šesti letech a vůbec první v dresu milovaného Evertonu zaznamenal ve středečním utkání proti West Hamu útočník Wayne Rooney. Výrazně tak přispěl k výhře 4:0, kterou už z tribuny sledoval nový trenér liverpoolského klubu Sam Allardyce.

Dvaatřicetiletý Rooney neměl slitování s o záchranu bojujícím soupeřem ani s trenérem Davidem Moyesem, pod kterým si v roce 2002 právě v Evertonu jako šestnáctiletý poprvé zahrál v anglické lize. V prvním poločase dal dva góly a v 66. minutě završil hattrick. Debakl poté zakončil v 78. Ashley Williams.



„Užil jsme si to,“ řekl v rozhovoru pro BBC bývalý útočník Manchesteru United a anglické reprezentace. „Potřebovali jsme vyhrát. Chtěli jsme také ukázat, že nejsme špatní fotbalisté, a myslím, že především v první půli se nám to povedlo. Byl to první krok na cestě k lepšímu umístění v tabulce,“ dodal.



Everton navíc z tribuny sledoval nový trenér Sam Allardyce. Ten by měl dnes tým převzít od dočasného kouče Davida Unswortha, jenž by měl zamířit zpět k juniorce. „Bude to nová kapitola. Sam je velmi dobrý trenér a určitě přinese nějaké nové nápady. Těšíme se,“ uvedl Rooney.