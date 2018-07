VIDEO: Rooney v premiéře v USA skončil s krvácejícím a zlomeným nosem

WASHINGTON Velice rozporuplné pocity zažíval v Major League Soccer někdejší kapitán anglické fotbalové reprezentace Wayne Rooney. Jeho D.C. United totiž vyhrál nad Coloradem 2:1, na čemž se podílel svým vůbec prvním gólem v soutěži. Po srážce s protihráčem si však zlomil nos, z něhož mu crčela krev a lékaři mu ránu sešili pěti stehy.

Rooney, který dostal kapitánskou pásku, se prosadil ve 33. minutě, když střelou z úhlu propálil svého někdejšího spoluhráče z Manchesteru United Tima Howarda.



Dvaatřicetiletý útočník pak v nastaveném čase druhého poločasu vypomáhal obraně D.C. United udržet vedení, když se hlavou srazil s Axelem Sjobergem. Zápas po ošetřování a zastavení krve dohrál s ochrannou čelenkou.

„Jsem rád za vstřelení prvního gólu za D.C. United a ještě více za tři body,“ napsal Rooney na Twitter. „A taky za zlomený nos a pět stehů,“ přidal v dalším příspěvku.



„Nemyslím, že je to poprvé, co krvácel. Je to pěkně tvrdý chlapí. Ukazuje to, co pro něj tohle znamená. Je v šestnáctce a dává v sázku svůj obličej, uvědomujíc si, že jde o velký moment,“ prohlásil po zápase trenér D.C. Ben Olsen.