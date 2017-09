VIDEO: Ronaldo řádil při jubileu a chtěl umlčet kritiky. Vysloužil si novou smlouvu?

PRAHA Po vypršení trestu z úvodu sezony se útočník Cristiano Ronaldo v posledních dvou zápasech španělské ligy střelecky neprosadil a ocitl se pod palbou kritiky. Držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa byl proto nadšený, jakým způsobem oslavil v úterý v Lize mistrů svůj jubilejní 400. soutěžní zápas v dresu Realu Madrid a 150. duel v evropských pohárech.

Portugalský kanonýr dvěma góly pomohl obhájci trofeje k výhře 3:1 na půdě Dortmundu a liboval si, že „Bílý balet“ konečně zlomil své prokletí na stadionu Borussie, kde vyhrál až na sedmý pokus. Byť k tomu hostům pomohla i neodpískaná penalta za volejbalový zákrok kapitána Realu Sergia Ramose v pokutovém území ve 14. minutě zápasu.

K situaci se čelem postavil za domácí jejich trenér Peter Bosz: „Hráli dneska výborně. Tentokrát jsme na ně nestačili a to je důvod, proč nechci příliš mluvit o této situaci. Je pravda, že to bylo za stavu 0:0 a byla to jasná hra rukou. Ale dnes jsme si vyhrát nezasloužili.“

A také ostatní protagonisté se k situaci příliš vracet nechtěli. Sama hlavní hvězda duelu pak mluvila po zápase o úplně jiných záležitostech.

„Překvapuje mě, co si o mě myslí veřejnost, přijde mi, že kritika se poslední dobou zhoršuje. Zdá se, že musím v každém zápase ukazovat, kdo jsem. Přitom myslím, že moje čísla hovoří sama za sebe. Jsem za tuhle metu nesmírně vděčný,“ řekl po utkání Ronaldo.

A jaká že ta čísla jsou? Hvězdný Portugalec vstřelil za zmíněných 400 duelů v dresu Realu celkem 412 branek. Nikdo jich více v historii hrdého celku ze španělské metropole nedokázal. Navíc vládne i kanonýrům v evropských pohárech, v nichž nastřílel už 112 branek.

„Opět ho chválím, mám z něj a Balea (autor zbylé branky Realu v zápase) velkou radost. Tvrdě jsme dřeli a záloha Isco, Modrič, Casemiro a Toni Kroos hrála úžasně. Byli brilantní,“ pochválil celou ofenzivní jednotku kouč Realu Zinedine Zidane. Ronaldo s jeho slovy souhlasil.

„To, jakým jsem dnes hráčem, je díky mým spoluhráčům a Realu Madrid. Bez nich bych na tato čísla nikdy nedosáhl. Šance přicházejí a většinou je proměňuji, i když se občas do cesty postaví brankář a tyče. Hlavně je důležité, že mám stále hlad po dalších gólech. Věřím, že jich ještě spoustu přidám,“ přidal dvaatřicetiletý Ronaldo.

„Chtěli jsme se v Dortmundu konečně dočkat vítězství a změnit historii. Tým odvedl fantastickou práci. Měli jsme utkání pod kontrolou a vytvořili si ještě řadu dalších šancí. Dát tři góly tady není snadné a nám se to povedlo,“ pochvaloval si Ronaldo.



Zatímco v průběhu jara a léta se mluvilo o tom, že především problémům s daňovým úřadem, chce kapitán portugalské reprezentace Pyrenejský poloostrov opustit, jeho současné rozpoložení je zcela opačně. Dle britských deníků dokonce navrhl vedení klubu prodloužení smlouvy, která mu přitom končí až v roce 2021, kdy mu bude už 36 let.

„Jestli tak učiním? Dobrá otázka. Jsem v klubu šťastný, líbí se mi, co dělám, jak pracujeme. Věci se dějí přirozeně, uvidíme, jak se k tomu postaví prezident klubu Florentino Perez,“ odpověděl na tuto spekulaci sám útočník s přezdívkou „CR7“.

Zatímco ve španělské lize hvězdný Portugalec i vinou trestu z úvodu sezony ještě neskóroval, v Lize mistrů má po dvou kolech na kontě čtyři zásahy a v tabulce kanonýrů je druhý za autorem pěti gólů Harrym Kanem z Tottenhamu.

Právě s také stoprocentním londýnským celkem čeká Real dvojzápas v Lize mistrů po reprezentační pauze. „Bude to pořádná výzva. Musíme ukázat, že jsme schopni hrát na stejné úrovni jako nejlepší tým na světě,“ řekl k plánovaných šlágrům kouč Tottenhamu Mauricio Pochettino.