VIDEO: Před lety zaskočil Crosbyho. Nyní GSP dokonal noc zázraků na UFC 217

PRAHA V hokejem posedlé Kanadě je fighter Georges St-Pierre neméně populární jako Sidney Crosby. Při víkendovém návratu do slavné UFC pak svoji výjimečnost potvrdil nečekaným triumfem nad šampionem střední váhy Michaelem Bispingem.

Když jedenáct dní před vánočními svátky roku 2013 kanadský zápasník Georges St. Pierre oznámil, že se vzdává svého pásu šampiona UFC ve velterové váze a potřebuje si od tohoto sportu odpočinout, mnozí to brali jako jeho definitivní sbohem.

Sám přiznával, že má výpadky paměti, bolesti hlavy a kloubů, tedy příznaky nemoci, které se přezdívá „boxerská demence“ (odborně chronická traumatická encefalopatie).

„Těžko se to vysvětluje, nemám pro to žádný důkaz, ale někdy mám pocit, jako bych právě procestoval několik časových pásem. Pak sednu do auta, někam jedu, a vlastně ani nevím kam,“ vysvětloval pro stanici FOX před čtyřmi lety.

Přitom bylo v té době bojovníkovi přezdívanému GSP teprve 32 let. byl na vrcholu, většina expertů i fanoušků jej považovala za nejlepšího bojovníka MMA všech dob. Zatímco extravagantní Ir Conor McGregor se občas chová při propagaci svých zápasů jako cirkusák, GSP táhl k obrazovkám díky svému umění.



V prestižní anketě stanice Sportsnet se dokonce stal v letech 2008 až 2010 třikrát kanadským sportovcem roku. Dost slušný úspěch. Zvlášť když si uvědomíte, že v roce 2010 vybojovala hokejová reprezentace s javorovými listy na hrudi olympijské zlato na domácím ledě ve Vancouveru. Finále proti americkému rivalovi tehdy v prodloužení rozhodl fenomenální Sidney Crosby.

„Někdy si říkám, že není snadné být GSP a že bych nechtěl být v jeho kůži,“ prohlašoval v té době Lorenzo Fertitta, jeden ze spolumajitelů UFC.

Na škole zažil šikanu

Následovaly tři roky, kdy fanoušci jednou za čas zavětřili. Tu se vrátil slavný Kanaďan do tréninku, tu se sešel s Danou Whitem, prezidentem ligy, tu si zatrénoval s nějakou jinou osobností.

„Návrat k tréninku neznamená návrat do klece,“ řekl například v říjnu roku 2014.

„Jsem zvyklý trénovat od sedmi let každý den, nikdy jsem se nezastavil, je to součást mého života,“ dodával muž, který právě v tomto věku začal s karate, aby se ubránil šikaně na škole. Loni ale nabraly věci rychlý spád: GSP se stal volným agentem a letos v únoru podepsal s UFC novou smlouvu.

Na galavečeru s pořadovým číslem 217 se pak kamarád odsouzeného kanadského drogového krále Jimmyho Cournoyera, za kterého se GSP přimlouval dopisem za mírnější trest, postavil Britu Michaelu Bispingovi. Šampionovi o váhu výše, než bojoval dříve. Měl pro něj být snadným soustem.

Jenže 4. listopadu 2017 byl dnem zázraků. Do turnaje vstoupili tři držitelé pásů UFC, všichni do jednoho prohráli. GSP „uškrtil“ Bispinga ve třetím kole, čímž začal psát druhou knihu své profesionální kariéry.

Slavná liga má zpět svého kladného hrdinu. A „záporák“ McGregor už spekuluje nad tím, že by jej vyzval...