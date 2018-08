VIDEO Ostuda. Boxer s přezdívkou po slepém zpěvákovi simuloval knockoutovou prohru

EVELEIGH (AUSTRÁLIE) Hodně zajímavě skončil souboj na galavečeru v Novém Jižním Walesu v Austrálii. Mladík Tim Tszuy knockoutoval indonéského veterána Stevieho Ongena Ferdinanduse. No, knockoutoval…

Když se podíváte na profil sedmatřicetiletého Ferdinanduse na BoxRec.com, má na něm fotku s pásy připnutými po celém těle a snímek je upravený jak pro nějaký duchařský film.

A vyšší mocnosti nejspíše hrály roli také v pátek na jinak zajímavém galavečeru u protinožců. Tim Tszyu si na něm chtěl vybojovat pás Asijského šampiona federace WBC v lehké střední váze. To se mu také povedlo. Jenže jeho protivník předvedl tak trochu kouzelnické číslo.

Během 74 vteřin souboje nachytal pár tvrdých zadních od syna slavného otce (Kostja Tszyu platí za jednoho z nejlepších boxerů 90. let minulého století), ten finálním mu ale proletěl kolem temene hlavy a škrtl o špičku jeho rukavic.

Přesto byl konečný. „Knockoutový“.

„Ostudný a trapný,“ zní od té chvíle na konto indonéského bijce na sociálních sítích. Ten se dostal do centra dění mimo jiné i na respektovaném webu Bad Left Hook. „Je to hanba boxu,“ napsal mimo jiné z komentujících, který svůj názor mířil také na třiadvacetiletého vítěze.

Ten je přitom v tomto případě bez viny.

Indonesia’s Stevie Ferdinandus just took a phantom punch dive against Tim Tszyu in Australia. First round “KO.” — Bad Left Hook (@badlefthook) 3. srpna 2018

Boxing just showing what a farce it is once again. That undercard fight with Tim Tszyu is appalling. I feel for him. He would be happy to get the win but disappointed In that performance from his opponent.#dibfarmer — Cameron Darby (@CameronjDarby) 3. srpna 2018

Not the best look that. Seems like Tszyu’s opponent didn’t want to be in the ring at all. — Daniel Attias (@Dan_Attias) 3. srpna 2018

Tim Tszyu wins at 1:14 in Round 1 via KO.

...hardly touched him.

His opponent is copping it for a pathetic performance. 壘 — Brad Eveleigh (@Brad_Eveleigh) 3. srpna 2018

Indonésan, který má příznačnou přezdívku „Wonder“ (s ohledem na své křestní jméno Stevie), pokazil celkový dojem z jinak parádní akce, jejímž vrcholem byl souboj o titul mistra světa IBF v super pérové váze mezi vítězným Tevinem Farmerem a Billem Dibem, který po bodové porážce ukončil svoji dlouhou kariéru.



Na „obranu“ Ferdinanduse – není prvním, ani posledním boxerem, který padl k zemi po „neviditelném“ úderu. Nejslavnějším budiž ten z odvety mezi Muhammadem Alim (tehdy ještě Cassiem Clayem) a obávaným Sonnym Listonem. Najdou se ale i čerstvější příklady…