VIDEO: Nový král Clevelandu? Rozhodčí vyloučil Jamese na jeho domácí palubovce

PRAHA LeBron James, největší osobnost basketbalové NBA, získává i ve své patnácté sezoně v lize nové rekordy, zápisy a prvenství. V úterním utkání proti Miami byl poprvé ve své bohaté kariéře vyloučen.

Dvaatřicetiletý James se v závěru třetí čtvrtiny svého 1082. utkání v NBA dostal do hádky s rozhodčím Kanem Fitzgeraldem a ten ho vyloučil. V tu chvíli měl na kontě 21 bodů, 12 doskoků a šest asistencí. Cavaliers však i bez něj dokázali Jamesův bývalý klub porazit 108:97 a pokračuje tak jejich velká vítězná série, která je v tuto chvíli dlouhá devět utkání.

James byl po utkání z rozhodčího Fitzgeralda pěkně frustrovaný, přesto se snažil novinářům celou situaci vysvětlit.

„Při svém nájezdu do koše jsem byl celou dobu faulován. Od té chvíle, co jsem získal míč, až k obroučce. Řekl jsem rozhodčímu, jak jsem to cítil a odcházel, ale on se rozhodl, že mě vyloučí. Tolikrát v kariéře jsem řekl rozhodčímu něco podobného a nic se nestalo. Nejdůležitější je ale, že jsme vyhráli,“ komentoval situaci James.

A co pohled rozhodčího?

„Sešlo se několik situací. Nejprve se proti mně ohnal do vzduchu pěstí, pak na mě agresivně naběhl, a ještě přidal několik neslušných slov. Tohle nemůže projít ani Jamesovi,“ řekl k tomu Kane Fitzgerald, který má v NBA odpískáno devět sezon.

Clevelandský kouč Tyronn Lue sudího moc kritizovat nechtěl, radši se zřejmě vyhne pokutě, která je od vedení NBA v těchto situacích automatická.

„Rozhodčí ho vyloučil, takže byl vyloučený oprávněně. Chcete, abych se ozýval proti rozhodčím? To neudělám. Nevím, co mu LeBron řekl, ale zřejmě to nebylo nic pěkného,“ řekl Lue novinářům.

Pak už se snažil celou věc zlehčit a dodal, že takhle si aspoň mohl LeBron trochu odpočinout, když hraje tolik minut. Lue je dlouhodobě terčem kritiky, protože James je stejně jako v loňské sezoně na špičce hráčů s nejvyšší minutáží v celé lize. Luea však prý tato kritika nezajímá.

„Hrál jsem s Michaelem Jordanem, když mu bylo 39 let a hrál přes 37 minut na utkání. Kobe Bryant a Magic Johnson taky hráli v pozdějších fázích své kariéry hodně minut. Každý je jinak stavěný. Pokud jste jeden z nejlepších v historii, prostě chcete hrát, a tak je to i s LeBronem,“ dodal Lue.

Po utkání pak James trochu vychladl a udělal si ze svého vyloučení legraci. Na Instagramu pojmenoval barevnou kombinaci bot, ve kterých proti Miami hrál, „Ty, ve kterých jsem byl vyloučen“.

Jamesovo vyloučení neuniklo ani jeho novému rivalovi Enesi Kanterovi z New York Knicks. Kanter ocenil výkon rozhodčího Fitzgeralda a na Twitteru ho výsměšně dle Jamesovy přezdívky Král nazval „Králem Clevelandu“.