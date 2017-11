VIDEO: Neymara rozbrečela otázka na to, jak se cítí v PSG. Kabina jej má za sobce

PRAHA/PAŘÍŽ Brazilský fotbalista Neymar se podle všeho ve francouzském PSG vnitřně trápí. Luxusnímu platu i výsadám, které požívá navzdory. Nebo právě proto?

Byla to hodně zvláštní tisková konference. Po přátelském duelu Brazílie vs. Japonsko (3-1) dorazili před novináře právě Neymar a trenér Tito. Vše probíhalo v normálním režimu až do chvíle, kdy se jeden ze žurnalistů zeptal na psychickou pohodu pětadvacetiletého útočníka po přestupu do francouzského PSG.

Za rázem zamlklou hvězdu začal mluvit Tito, Neymar se po několika vteřinách svému kouči omluvil a se slzami v očích sál opustil.

„Lidé vždy tvrdili, že mám s Neymarem problémy, ale není to pravda. Má osobnost, má charakter. Jsme lidé, nejsme dokonalí. Někdy reagujeme špatně, známe to všichni. Měli bychom mluvit o jeho velkém charakteru, duši a velkém srdci, které má,“ rozpovídal se brazilský reprezentační trenér krátce předtím, než jeho ofenzivní lídr odešel.

Muž, který přišel do PSG za rekordních 222 milionů eur, přitom ještě krátce po duelu mluvil na téma svého přestupu celkem v klidu.

„V Paříží jsem byl přivítán vřele, všichni se mnou zacházeli s péčí a respektem. Každý má v novém působišti zprvu problémy, chvíli trvá, než se přizpůsobíte. To byl i můj případ, ale přizpůsobil jsem se rychle,“ říkal brazilským novinářům.

Zajímavé, že v úvodní odpovědi použil minulý čas.

Následně ještě dodal: „Mluvil jsem o tom s Titem, nelíbí se mi, jak se o mě mluví, ty příběhy o mě psané a vyprávěné. Mým problémem není Cavani nebo kouč Unai Emery, jsou jím určití novináři. Ne všichni, jen část, která si myslí, že ví všechno. Ale neví.“

Pokud chtěl v tomto ohledu Neymar změnu, příliš si nepomohl. Jak připomínají respektované britské deníku v čele s Guardianem a Independent, těžko mohl po svém rekordním přestupu čekat, že mu dají média pokoj. A že budou sledovat jen jeho výkony na hřišti.

Zvláště, když i na něm došlo na již známé roztržky s uruguayským spoluhráčem Edisonem Cavanim ohledně zahrávání standardních situací. To jsou fakta, která jsou jasně dána.

Francouzští novináři pak přidávají v posledních dnech k dobru další již méně, či více zaručené storky.



Dle nich své charakterové přednosti v kabině pařížského klubu „dokazuje“ hodně podivným způsobem. Vedení klubu jej hýčká mimo jiné i tím, že má k dispozici své osobní dva fyzioterapeuty. Ti se věnují ale jen čistě jemu. Podobnou výsadu měl před lety v PSG i Zlatan Ibrahimovič, švédské ikoně ale nedělalo problém s tím, aby se jím placení lidé věnovali i spoluhráčům, když bylo třeba.

Vedle tohoto a královského platu (přes 670 tisíc eur týdně) pak Neymarovi jistě nepřidalo, že místo toho, aby neshody s Cavanim řešil v kabině, šel si na něj stěžovat majitelům klubu. To vytočilo i kouče Emeryho, který tam interně rozhodl, že prvním exekutorem přímých kopů a penalt bude Cavani.

Bonusem pak jsou další výsady – Neymar nemusí nosit oficiální oblečení klub, není svázán defenzivními povinnostmi na hřišti a na tréninku do něj nesmí chodit spoluhráči příliš tvrdě, aby jej náhodou nezranili.

Pokud tomu tak skutečně je (některé z těchto informací úplně mimo pravdu nebudou), těžko se divit, že ostatní hráči PSG nemohou brazilskou superhvězdu ani vystát.

A jen tak mimochodem na závěr: dle zákulisních informací měl chtít Neymar nakonec z obřího přestupu z Barcelony do francouzské metropole vycouvat. Jenže rozjetý expres, který řídil jeho otec a manažer v jedné osobě, už zastavit nedokázal...