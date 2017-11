VIDEO: Nejsilnější momenty Novotné. Psala je nejen v milovaném Wimbledonu

PRAHA Tenisový svět truchlí nad ztrátou jedné z nejlepších českých tenistek historie Janou Novotnou, která se během své kariéry probila na druhé místo světového žebříčku ve dvouhře a první ve čtyřhře. Jak se k těmto postům a poctám dopracovala?

PRVNÍ FINÁLE GRANDSLAMU – AUSTRALIAN OPEN 1991

Ve dvaadvaceti letech se brněnská rodačka poprvé probila do singlového grandslamového finále. Její soupeřkou nebyla nikdo menší než tehdy ještě jugoslávská tenistka Monika Selešová. Na titul ale nedosáhla, prohrála 1-2 na sety a začal se psát její příběh hráčky, která grandslamová finále ne a ne ovládnout.

DRUHÉ FINÁLE GRANDSLAMU – WIMBLEDON 1993



Ve čtvrtfinále smetla Novotná Argentinku Gabrielu Sabatiniovou, v semifinále krajanku s americkou vlajkou u jména Martinu Navrátilovou, tehdy světovou dvojku. Ve finále prohrála ve zkrácené hře první set se světovou jedničkou, Němkou Steffi Grafovou.

Ve druhém ale triumfovala hladce 6:1 a ve třetím vedle 4:1 a 40:0 při svém servisu. Podání ale ztratila a vzápětí i celý duel. Prohru následně oplakala na rameni vévodkyně z Kentu.



„Když prohrála se Steffi, tak jsem po zápase brečel. A Jana mi tehdy řekla: Pane Kodeši, nebrečte. Já to tady stejně vyhraji. A měla pravdu,“ vzpomíná na Novotnou pro Lidovky.cz legendární český tenista Jan Kodeš.

JANA NOVOTNÁ Datum a místo narození: 2. října 1968, Brno



- dvouhra: vítězka Wimbledonu 1998 a Turnaje mistryň 1997; OH 1996 (Atlanta) - bronz; vítězka 24 turnajů WTA - čtyřhra: vítězka 76 turnajů WTA včetně 12 grandslamů; OH 1998 (Soul) a 1996 (Atlanta) - stříbro - ostatní: vítězka Fed Cupu 1988; vítězka čtyř grandslamů ve smíšené čtyřhře Ocenění: 4x vítězka domácí ankety Zlatý kanár (1994-96, 1998), členka Mezinárodní tenisové síně slávy (od 2005) Ostatní: jedna z nejlepších českých tenistek všech dob, vyznavačka stylu servis-volej; s tenisem začala jako osmiletá, v roce 1982 se stala mistryní republiky v kategorii mladších žákyň; o tři roky později už hrála se svou budoucí deblovou partnerkou Helenou Sukovou o seniorský titul, do světa profesionálního tenisu vstoupila v roce 1987; již během následujícího roku se probojovala mezi absolutní světovou špičku, kromě olympijského stříbra ve čtyřhře slavila i premiérový turnajový triumf ve dvouhře; v singlovém žebříčku byla nejvýš druhá v létě 1997, ve čtyřhře se jedenáctkrát dostala až na vrchol; v roce 1998 na třetí pokus uspěla ve finále Wimbledonu, o rok později ukončila kariéru, během které si na odměnách vydělala přes 11 milionů dolarů; poté se často účastnila různých hráčských exhibic, komentovala tenis pro domácí i zahraniční média a věnovala se rovněž trénování; mezi její svěřenkyně patřily Francouzka Marion Bartoliová či Barbora Krejčíková; žila střídavě v Brně a na Floridě.



TŘETÍ FINÁLE GRANDSLAMU – WIMBLEDON 1997

K tomuto cíli musela Novotná zdolat ještě jednu překážku. V roce 1997 opět stanula v posledním duelu ženského singu. Mladou Švýcarku Martinu Hingisovou v první sadě smetla 6:2, jenže nakonec opět prohrála ve třech setech. Už to vypadalo, že jí bude výhra na milovaném turnaji zapovězená…

ČTVRTÉ FINÁLE GRANDSLAMU – WIMBLEDON 1998

Nebyla. O rok později se v semifinále Hingisové pomstila a ve finále už nedala Francouzce Nathalie Tauziatové šanci, po prvním setu ovládla i ten druhý ve zkrácené hře 7:2 a po výsledku 6:4 a 7:6 se konečně dočkala. „Nevěřím tomu,“ usmívala se blonďatá tenistka poté, co se vyplakala… opět na rameni vévodkyně z Kentu. „Vždycky jsem věřila v grandslamový triumf. A že k němu došlo tady? Neskutečné,“ dodala šťastná Novotná.

OLYMPIJSKÉ ÚSPĚCHY – BRONZ A STŘÍBRA

V počtu grandslamových triumfů sice na Navrátilovou, nebo Moniku Selešovou ztrácí. Stejně tak nebyla světovou jedničkou. Pod pěti olympijskými kruhy ale obě strčí Novotná úspěchy do kapsy. V letech 1988 a 1996 brala stříbro a bronz v deblu, v Atlantě přidala také bronzovou medaili ve dvouhře.

DALŠÍ TENISOVÉ VAVŘÍNY

Pokud by ovládla olympijské hry, měla by doma triumfy na všech velkých turnajů. S Petrem Kordou vyhrála Novotná v roce 1994 Hopman Cup, v roce 1988 byla i u československého fedcupového vítězství. Novotná také ovládla Turnaj mistryň a to jak v singlu, tak v deblu. Ve čtyřhře pak zapsala triumfy na všech čtyřech grandslamových turnajích, ve smíšené ovládla Australian Open, Wimbledon i US Open.