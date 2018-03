VIDEO: Nejhorší boxer Británie končí. ‚Nechci riskovat své zdraví,‘ vysvětlil důvody

PRAHA Jednatřicetiletý britský boxer Robin Deakin se rozhodl v jednatřiceti letech pověsit rukavice na pověstný hřebík. Muž, kterého ostrovní média překřtila na „Nejhorší britského boxera historie“, se už nechce marně pokoušet o další vítězství mezi šestnácti provazy.

Loni se do něj hodně nevybíravě opřel Conor Benn. Následně se za svůj výstup syn legendárního Nigela Benna omluvil. Nabídku na to, aby si s Robinem Deakinem vše vyjasnil v ringu, nepřijal.



O co šlo? Jednatřicetiletý bijec, který debutoval v profesionálním ringu v roce 2006 čtyřkolovou bodovou výhrou, totiž až do šesti let nemohl chodit. Důvodem byla vrozená vada označována odborně PES (Pes equinovarus). Běžné populaci je známější výraz „Koňská noha“.

Děti, které se s touto vadou narodí, chybné postavení nohy či nohou v kloubu, kvůli čemuž nejsou schopny sami chodit. Dítěti jsou následně končetiny postupně rovnány do normálního postavení. A právě do této skutečnosti se Benn v případě Deakina navezl.

Ten se chtěl pomstít v ringu svými pěstmi, k tomu ale již nedojde. „Končím poté, co jsem sice neuspěl a přišel o mozkové buňky,“ napsal v tomto týdnu na svém twitteru muž, který žije v Tilbury s přítelkyní Sinead a který pracuje v místním řeznictví patnáct hodin denně.



„Nyní se již dívám na budoucnost, chceme založit rodinu a chci své děti dokázat zajistit,“ pokračoval ve své zpovědi Deakin, kterému se toto profesionálním boxem pochopitelně nepovedlo. „Nějaké peníze jsem za své zápasy dostal, ale ne dost. Miloval jsem ale tento sport, miluji fanoušky. Ale už se potřebuji nějak život,“ přidal na toto téma.

Možná si řeknete, proč vlastně do profesionálního ringu lezl, když dvanáctiletou kariéru nakonec završil bilancí 2 výher a 53 porážek. Přitom oba triumfy dělilo devět a 51 prohraných soubojů.

Jenže Deakin rozhodně nebyl svému hendikepu až tak mizerným boxerem. Amatérskou kariéru dle oficiálních údajů uzavřel se 40 výhrami ze 75 zápasů. Což vůbec není špatné. Navíc pak ten vítězný profesionální debut. Poté ale následovala zmíněná dlouhá série porážek.



Příliš dlouhá i na Deakina, jehož vlastní přezdívka byla „Skutečný život Rockyho“. A také na britskou boxerskou federaci (BBBofC), která mu v roce 2015 odebrala licenci. Paradoxně jako „odměnu“ za jeho vítězství.

„Nejhorší boxer Británie“ tak poslední dva zápasy vybojoval ve Španělsku. Oba prohrál a v obou případech před limitem. „Už mi chyběl zápal a vášeň. Jsem hrdý alespoň na to, co jsem dokázal. Zvláště poté, co mi všichni říkali, že na to nemám. Dokázal jsem více než mnozí, co o tom jen mluví. Chtěl jsem dostat něco zpět, bohužel se tak nestalo. Je čas odejít,“ pokračoval ve své zpovědi na sociálních sítích.



Zároveň ale dodal, že své boxerské kariéry nelituje. „Vždycky budu tento sport milovat. Box je bezpečný sport, ale jen tehdy, pokud se mu věnujete naplno a trénujete. Ne tak, jako v mém případě. Chci odejít, dokud tak mohu učinit ještě alespoň trochu hrdě. Díky boxu jsem se mohl poměřit s hodně kvalitními soupeři, někdy i budoucími mistry světa,“ dodal Deakin.

Mezi tyto budoucí hvězdy světového ringu patří Ryan Walsh, Anthony Crolla, Patrick Hyland či Stephen Smith. Kromě prvně jmenovaného, pro kterého byl dosud největší metou britský titul, všichni zbylí boxovali o pásy světové. V případě Crolly úspěsně.