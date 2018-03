VIDEO: Ne Fantozzi, ale Foster. V NHL vychytal výhru Chicaga účetní

CHICAGO Hokejistům Chicaga pomohl k vítězství 6:2 nad Winnipegem ve čtvrtečním zápase NHL účetní. Utkání v dresu Blackhawks totiž dochytal záložní brankář Scott Foster, který před zápasem kvůli zranění Antona Forsberga během rozcvičky podepsal amatérský zkušební kontrakt.

Do branky Chicaga se postavil debutující Collin Delia. Třiadvacetiletý Američan inkasoval dvakrát z 27 střel a výrazně přispěl k vítězství 6:2. V 46. minutě ale kvůli křečím přenechal místo šestatřicetiletému Fosterovi, který nebyl nikdy draftován a naposledy chytal v roce 2005 v univerzitní lize NCAA.

Účetní Scott Foster v dresu Chicaga zasahuje proti střele Paula Stastnyho (25) z Winnipegu.

Foster při premiéře odchytal 14 minut a jednu vteřinu, zastavil všech sedm pokusů Jets a byl zvolen první hvězdou zápasu.



„Šok přišel ve chvíli, kdy jsem se musel převléknout, pak už si na nic nevzpomínám. Je to sen, který mi už nikdo nevezme. Můžu jít domů a říct to dětem, které to zase budou vyprávět kamarádům,“ popsal životní zážitek Kanaďan Foster, který pracuje jako účetní.



„Před pár hodinami jsem seděl u počítače a teď tady stojím před vámi poté, co jsem si zachytal v NHL,“ smál se v rozhovoru s novináři Foster, kterému se dařilo rozhodně lépe než legendárnímu filmovému nešikovi Hugu Fantozzimu.



Foster napodobil kustoda Caroliny Jorgeho Alvese, jenž se na Silvestra 2016 postavil do branky Hurricanes proti Tampě na závěrečných 7,6 vteřiny. Foster zastínil i počin obránce Brenta Seabrooka, jenž nastoupil do 1000. zápasu v soutěži.