VIDEO: Na úvod Tour přespurtoval Sagana mladý kolumbijský debutant Gaviria

Fontenay-le-Comte Úvodní rovinatou etapu cyklistické Tour de France z Noirmoutier-en-l’Ile do Fontenay-le-Comte vyhrál po 201 kilometrech Kolumbijec Fernando Gaviria. Třiadvacetiletý debutant na „Staré dámě“ ve finiši porazil Slováka Petera Sagana, třetí dojel Němec Marcel Kittel. Kvůli problémům v závěru ztratili čtyřnásobný vítěz závodu Brit Chris Froome i další Kolumbijec Nairo Quintana. Čeští cyklisté v pelotonu chybějí.

I přes dlouhý únik trojice závodníků se o premiérovém vítězi 105. ročníku rozhodlo v hromadném spurtu. V něm kvůli pádu pár kilometrů před cílem chyběl Froome, jenž nakonec dojel s padesátisekundovou ztrátou. Ještě hůř dopadl Quintana, kterého v závěru postihl defekt a za vítězem zaostal o více než minutu.



