VIDEO: Mladí tenisté hledali čísla skupin na tělech modelek. Šlo o sexismus?

MILÁN Pobouření a obvinění ze sexismu vyvolalo nedělní losování premiérového ročníku turnaje Next Gen Finals v Miláně pro nejlepší tenisty do 21 let. Mladé tenisové naděje se do skupin rozřazovaly za pomoci modelek, jež měly písmena skupin „A“ a „B“ schovány různě po těle.

Jedna z modelek tak například ukázala písmeno tím, že si vyhrnula šaty a ukázala stehno, další si zase sundala bundu a odpovídající písmeno odhalila na zádech.



Bývalá wimbledonská vítězka Amélie Mauresmová označila akci na twitteru za „ostudu“, matka někdejší světové jedničky Andyho Murrayho Judy zase losování zhodnotila jako „odporné“.

Mužská tenisová asociace ATP a sponzor akce Red Bull se za ceremoniál omluvily. „Omlouváme se za způsobené pohoršení. Chtěli jsme do losování včlenit dědictví Milána coby jednoho z hlavních měst módy. Nicméně naše provedení akce bylo nevkusné a nepřijatelné. Hluboce toho litujeme a ujišťujeme, že už se v budoucnu nic podobného nestane,“ uvedli organizátoři.

ATP chce pomocí turnaje Next Gen Finals přitáhnout k tenisu nejmladší generaci fanoušků a dát šanci získat trofej mladíkům, kteří by měli nahradit současné hvězdy. V Miláně se budou také testovat novinky jako kratší sety, hodiny na dodržování intervalů mezi výměnami či pouze elektronické hlášení autů bez přítomnosti čárových rozhodčích.

Místo pohledu do budoucnosti však nedělní losování podle kritiků kvůli svému sexistickému charakteru spíš vrátilo tenis někam do 70. let minulého století. „Dobrá práce ATP. Tohle tedy má být ten futuristický projekt, jo? Vracíme se k nule,“ napsala sarkasticky na twitteru francouzská tenistka Alizé Cornetová.

Turnaj mistrů pro sedm nejlepších mladíků světového žebříčku a jednoho domácího hráče startujícího na divokou kartu začne v úterý. Nejvýše nasazenými hráči jsou Rusové Andrej Rubljov a Karen Chačanov.