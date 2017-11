VIDEO: Messimu neuznali regulérní gól. Zaveďte video, žádá Barca

valencie Fotbalisté Barcelony podpořili po nedělní remíze 1:1 s Valencií zavedení videorozhodčího. V prvním poločase jim totiž sudí Ignacio Iglesias neuznal gól Lionela Messiho, protože míč podle něj nebyl celým objemem za čárou. Videozáznamy však potvrdily, že šlo o jasnou branku.

Messi ve 30. minutě vystřelil z voleje z hranice vápna, gólman Neto si míč nešikovně srazil do branky, odkud ho ale rychle vyškrábl a založil protiútok, ze kterého domácí málem otevřeli skóre.

„Ve finále je důležité, že jsme dokázali vyrovnat, ale rozhodčí udělal obrovskou chybu. I já jsem z poloviny hřiště viděl, že to byl gól,“ řekl obránce Jordi Alba.

„Dívali jsme se na to o přestávce a bylo to jasné. Naprosto jasné. Například faul si může každý vyložit jinak, ale tohle by měl rozhodčí vidět,“ přidal Alba.

Ten gólem osm minut před koncem zachránil Barceloně bod poté, co se po hodině hry prosadil Rodrigo.

Španělská liga je jediná z pěti největších evropských soutěží, která zatím nezavedla tzv. goal line technology posuzující, jestli míč přešel brankovou čáru.



Barcelona si tak zopakovala nepříjemný zážitek z minulé sezony, kdy jí při remíze 1:1 se San Sebastianem rovněž nebyl uznán regulérní gól.



Od příští sezony by však měla La Liga zavést videorozhodčího, který pomůže při posuzování brankových situací, rozhodování o pokutových kopech a červených kartách.

Tento systém už funguje v Německu a Itálii a v testovacím režimu se využívá i v české juniorské lize.

„Samozřejmě bude pořád dost věci, se kterými video nepomůže. Ale doufám, že by minimálně pomohlo odstranit věci, jako byla tahle,“ řekl záložník Barcelony Sergio Busquets.

„Potřebujeme evoluci. La Liga má nejlepší hráče na světě, je to nejlepší liga a zaslouží si nejlepší technologii. Míč byl za čarou a rozhodčí ani asistent si toho nevšimli,“ dodal.