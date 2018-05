VIDEO: Krásné gesto. S PSG pozvedl pohárovou trofej i kapitán poraženého outsidera

PAŘÍŽ Senzační cesta třetiligového týmu Les Herbiers do finále Francouzského fotbalového poháru proti favorizovanému Paris Saint-Germain sice neměla vítězný "pohádkový" konec, i tak si ale outsideři vysloužili respekt fanoušků i soupeřů. Po středečním vítězství 2:0 dokonce kapitán bohatého pařížského klubu Thiago Silva pozval svého protějška z Les Herbiers Sebastiena Flochona, aby společně s ním pozvedl trofej.

Díky gestu brazilského obránce tak diváci na Stade de France a u televizních obrazovek sledovali neobvyklou scénu, jak s rozradostněnými hráči PSG „slaví“ s rozpačitým výrazem i kapitán poraženého celku. Thiago Silva přesvědčil Flochona, aby se k němu připojil, krátce předtím, než převzal trofej z rukou francouzského prezidenta Emmanuela Macrona.



Zatímco fotbalisté PSG ovládli domácí pohár celkově podvanácté a počtvrté za sebou, pro Les Herbiers byl už postup do finále největším úspěchem v téměř stoleté historii.

Klub z města o 16 tisících obyvatelích se krčí na dně tabulky třetí ligy a operuje s ročním rozpočtem dva miliony eur. Za to by si například mohl na pouhých 16 dnů zajistit služby zraněné hvězdy PSG Neymara, jenž do Paříže přišel loni za astronomických 222 milionů eur z Barcelony.



Navzdory propastnému rozdílu v kvalitě hráčů a finančních možnostech kladl outsider ve finále favoritovi tuhý odpor a ze hry inkasoval pouze jednu branku ve 26. minutě od argentinského záložníka Giovaniho Lo Celsa. Vítězství Pařížanů pečetil z penalty uruguayský kanonýr Edinson Cavani.