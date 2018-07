VIDEO: Konec divadla, ‚komika‘ Neymara dohnala ve čtvrtfinále karma. Dvakrát

PRAHA Fotbalová Belgie slaví, naopak Brazílie je po pátku ponořena do smutku. Největší favorit na zisk světového zlata na šampionátu v Rusku končí po čtvrtfinálové porážce 1:2 od „Rudých ďáblů“. Kromě oslavných reakcí na adresu evropského celku se sociálními sítěmi okamžitě rozšířilo díky za to, že poslali z turnaje domů tým, v jehož středu je jistý Neymar…

Belgičané odehráli skvělé utkání, ve kterém měli i notnou dávku štěstí. Přežili úvodní šance soupeře a poté ještě v úvodní půli dvakrát udeřili.

Především akce, po které padla druhá branka, nadchla. Obrovitý útočník Romelu Lukaku potáhl po rohovém kopu odražený míč od vlastního vápna na polovinu soupeře, předložil ho Kevinu De Bruynemu a ten s přehledem překonal Allisona.

„Lukakovi by měli zakázat na MS hrát,“ řekl BBC bývalý skvělý stoper Rio Ferdinand. Pochopitelně s nadsázkou. „Vypadalo to, jako když na školním hřišti hraje šestnáctiletý kluk s jedenáctiletými dětmi. On je velký a silný pro kohokoliv. Je hrozně těžké ho zastavit,“ dodal.

Ano, pětadvacetiletý pořízek boural obranu Brazílie až do chvíle, než pět minut před koncem vystřídal. Jihoameričtí obránci ho jen málokdy dokázali zastavit. A často jim nepomohly ani fauly, Lukaka nebyli ani v tu chvíli schopni dostat k zemi.



Jaký to rozdíl proti desítce v dresu „kanárků“ a s číslem 10 na zádech. Také v boji o semifinále předvedl Neymar své herecké dovednosti, díky kterým se mu nyní směje celý svět. A pro které po osmifinále neměl příliš pochopení ani jeho trenér Tite.

Běžela 53. minuta zápasu a Neymar padá v pokutovém území ve chvíli, kdy se kolem něj mihne Marouane Fellaini. Srbský sudí Milorad Mažić ale jasně ukazuje, vstávej, hraje se dál. A opakované záběry mu dávají za pravdu.

Brazilský šikula dotáhl své herectví už tak daleko, že je v podobných chvílích schopen „najít“ nohu soupeře, o kterou se zasekne, aby to vypadalo, že tam „ten kontakt přece byl“.

Nevyšlo…



Stejně jako o tři minuty později, kdy Gabriel Jesus nasadil jesličky Thomasi Vertonghenovi a poté proti němu vystartoval Vincent Kompany. Tentokrát to měl hlavní sudí i jeho pomocníci u videa těžší.

Zkušený stoper šel do souboje hodně nešikovně, nohy ale na poslední chvíli stáhl ve skluzu pod sebe, Jesuse rozhodně naplno netrefil, spíše projel svojí levačkou kolem pravého kotníku už v té době se odrážejícího soupeře.

Ten si navíc míč stejně předkopl natolik do strany, že by ho na hřišti neudržel. Pravdou ale je, že skluzy se mají trestat i ve chvíli, kdy soupeře netrefíte.

Jenže v úterní noci se rozhodčí dle všeho rozhodli, že Brazilcům jejich herecké kousky oceňovat nebudou (bohužel ani žlutými kartami za simulování).



Mažić to potvrdil v minutě devadesáté, kdy správně viděl, že Neymar přifilmoval pád při hlavičkovém souboji s Thomasem Meunierem.

Ne, 6. července 2018 se žádný nový film s happyendem pro „oskarového“ herce netočil. Tentokrát slavil úspěch fotbal.



„Byl to krásný zápas pro nestranné fanoušky fotbalu. Měli jsme dostatek šancí na to, abychom vyhráli. Ale nebyli jsme tak efektivní jako soupeř. To nám tento duel prohrálo, proto na turnaji končíme,“ ukázal ostatně sportovního ducha na pozápasové tiskovce brazilský kouč Tite.

A podobně mluvili i fanoušci „kanárků“, jejichž zloba za vyřazení mířila na Neymara, nikoliv na sudího...