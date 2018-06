VIDEO: Komik z Íránu. Fotbalista pobavil fanoušky na MS nepovedeným kotoulem při autu

KAZAŇ Co to proboha chtěl udělat? Íránský obránce Milad Mohammadi se stal hitem internetu poté, co se v samém závěru zápasu mistrovství světa se Španělskem (0:1) pokoušel vhodit míč z autového vhazování velice neortodoxním způsobem.

Jeho hod s kotoulem se mu však vůbec nepovedl, míč po půlminutové přípravě vhodil do hry klasickým způsobem, a Íránce tak v nastavení druhé půle obral o důležité sekundy při honbě za vyrovnáním.



Rozhodčí totiž za deset sekund zápas ukončil a čtyřiadvacetiletý bek musel dlouho vysvětlovat svým krajanům i portugalskému trenérovi Íránu Carlosi Queirozovi, o co se to vlastně pokoušel.



I když Íránci odešli ze zápasu poraženi, ještě stále mají šanci na postup do osmifinále. Nebude to však jednoduchý úkol, v posledním kole je totiž čekají Portugalce v čele s nejlepším střelcem šampionátu Cristianem Ronaldem.