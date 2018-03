VIDEO: Když se potkají neporažení šampioni. Joshua a Parker budou psát historii

PRAHA Souboj neporažených těžkých vah a navíc mistrů světa? Boxerská historie pamatuje jen pár podobných duelů, které uvidí fanoušci o sobotní noci na Národním stadionu v Cardiffu.

Psalo se datum 1. srpna 1987. Tehdy jednadvacetiletý mladík Mike Tyson vstupuje do ringu proti o sedm let staršímu krajanovi Tonymu Tuckerovi.

Ten si z ringu odnesl zranění pravé ruky, první profesionální porážku a z 1,9 milionů dolarů mu kvůli splácení dluhů zbylo 600 tisíc. Jeho přemožitel přidal ke svým pásům federací WBC a WBA také ten IBF, který před dvanáctikolovou bitvou patřil jeho soupeři.

„Byla to těžká bitva, protože jsem se snažil ho trefovat svými nejlepšími údery a on stále stál na nohou. Musel jsem se zklidnil, nemyslet na frustraci a držet se taktiky. Jsem perfekcionista, chci být dokonalý,“ vyprávěl tehdy Tyson.



Úplné dokonalosti, tak, jak si ji vysnil, vlivem mnoha okolností nejspíše nikdy nedosáhl. Až do dnešního dne ale byl jediným boxerem těžké váhy, který ovládl duel dvou neporažených šampionů, když do něj každý z nich přišel s alespoň jedním pásem.

Stal se tzv. „absolutním šampionem“. Co toto označení znamená? V profesionálním ringu jsou čtyři federace, které uznává Mezinárodní síň slávy.

WBC a WBA, která je přímo nástupnickou původní jednotné asociace. Ta se ale v 60. letech minulého století roztrhla. Důvody není třeba dlouze rozebírat, šlo především a hlavně o peníze.

K WBC a WBA v 80. letech přibyla IBF a později také WBO. Od té chvíle byl za absolutní šampiona označován v jakékoliv váze muž, který měl v držení alespoň tři z těchto pásů.

Legendární „Zvíře“ bylo prvním, kdo to v nejprestižnější a nejsledovanější kategorii dokázalo.

Jeden primát mu ale přesto unikl. Sedmnáct let před duelem Tyson vs. Tucker navštívil prezidenta Richard Nixona v Bílém domě jistý Joe Frazier.

„Měl jsem příjemnou procházku s panem Nixonem, jeho ženou a dcerou, při které jsem požádal, aby vrátil licenci Muhammadu Alimu. Musel jsem mu slíbit, že ho porazím,“ řekl k tomuto setkání Frazier.

Oba rivalové se poprvé utkali 8. března 1971. Bijec přezdívaný „Smokin“ do ringu přinesl pásy WBC a WBA. Ali, který ale už okusil jaké to je být šampionem, byl v roli vyzývatele.

Jeden z nejlepších zápasů těžké váhy ovládl věren svému slibu Frazier. A v čem byl ten historický zápis? Ač to může znít na historii těžké váhy datující se do 19. století neuvěřitelně, bylo to poprvé, co o titul mistra světa boxovali neporažení dva boxeři.

Ani poté se nestal podobný kousek pravidlem, ale spíše výjimkou. Výjimkou, kterou zažijí fanoušci tohoto sportu dnes v noci.



Parker se poté, co je prvním novozélandským mistrem světa těžké váhy může být prvním boxerem z druhé strany polokoule, který se bude moct titulovat coby „absolutní šampion“.

Joshua pak může před 80 tisíci fanoušků v cardiffské aréně napodobit svého krajana Lennoxe Lewise, který tento kousek dokázal v roce 1999, a dalšího Evropana - Ukrajince Vladimira Klička.

Joshuova loňská oběť kralovala tímto způsobem těžké váze zatím nejdéle - v letech 2011 až 2015.