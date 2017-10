VIDEO Kdo chyboval? Čechovi nevyšla klička po malé domů a nabídl gól soupeři

PRAHA Fotbalisté Arsenalu dokázali v neděli vyhrát na půdě nebezpečného Evertonu 5:2, díky čemuž se posunuli na páté místo ligové tabulky. Minimálně dva hráči hostí budou chtít na tento duel rychle zapomenout.

Domácí poslal už ve 12. minutě do vedení parádní střelou kanonýr Wayne Rooney, hosté ale duel rychle otočili až na 4:1. Mimo jiné také zásluhou obránce Nacha Monreala.

Jenže ten ve třetí minutě nastavení vyrobil chybu, kterou nyní řeší fanoušci na sociálních sítích. Na Petra Čecha v brance hostí poslal hodně pomalou malou domů, za kterou vyrazil Senegalec Oumar Niasse.

Odkop byl v tu chvíli hodně nebezpečný, pokud nechtěl poslal český brankář míč do autu, jedinou variantou byla klička. Jenže tam mu nevyšla, Niasse ji vystihl a byl z toho snadný gól pro Everton.

V nedělním večeru to našestí problém co se bodového zisku týče pro „Gunners“ nebyl, kouč Arséne Wenger, který v den duelu slavil 68. narozeniny, by ale se ale jistě raději bez podobných „dárků“ pro příště obešel...



Mimochodem, kdo podle vás na tomto gólu nese větší díl viny - Čech, nebo Monreal?