VIDEO: Jemný obr. Isner při maratonu proti Andersonovi zachránil berušku

PRAHA/LONDÝN Měří 208 centimetrů, sází jedno dělové podání za druhém, přesto v pátek odpoledne ukázal americký tenista John Isner, že má i milé srdce a zábavnou duši.

Přes šest hodin se rvali John Isner a Kevin Anderson o postup do finále slavného travnatého Wimbledonu. Nakonec v pěti setech a poslední sadě, která skončila 26:24 slavil druhý jmenovaný. Mimo jiné také díky lepší kondici, kdy svého protivníka jednoduše utahal.

Více než šestihodinový maraton nabídl mnoho zajímavých momentů, napsal mnohé příběhy.

Kevin Anderson ukázal obrovské bojovné srdce a na více jak dvoumetrového habána i šikovnou ruku (především při prohozech), oba pak klid a rozvahu. Žádné dohady s rozhodčími či soupeřem.

A Isner přidal i „dobrácké srdce“, když se ve třetím setu za stavu 3:3 na chviličku zastavil, ohnul a zase narovnal. Opakované záběry ukázaly, že tak učinil kvůli berušce, které pomohl odletět. A na sociálních sítích si získal mnohé sympatie.

Jedna z komentujících se například ptala, zda by si ji nechtěl Isner vzít, byť je o něco starší než on. Samozřejmě v nadsázce, třiatřicetiletý Američan už ženatý je.



V dalších pasážích pak vytáhlý rodák z Greensboro pobavil, když na síti dohrál game při svém servisu tak šikovně, že pokračoval v pohybu přímo na svoji židličku, kde se spokojeně rozvalil.

Během pátého setu pak s utrápeným výrazem ve tváři žertoval s umpirovou rozhodčí Mariji Čičakovou, zda by nemohli hrát tiebreak, nebo set o něco zkrátit. Oba rivalové pak na toto téma už vážně promluvili na tiskové konferenci.

„Myslím, že by se měli tyhle maratony na grandslamech ukončit. Ano, jsem součástí dvou nejdelšíh zápasů historie na okruhu, ale rozhodně mě to netěší, raději bych hrál finále,“ pronesl Isner, který ve Wimbledonu před osmi lety odehrál jedenáctihodinový mač s Francouzem Nicolasem Mahutem. Tehdy slavil v pátém setu po výsledku 70:68 (zápas byl rozložený do tří dnů).



„Doufám, že tohle bude pro grandslamy signál ke změně. Snad se s tím dá něco dělat, protože ke konci už se fakt necítíte vůbec dobře,“ přidal se Jihoafričan Anderson, který má zhruba 36 hodin, aby do nedělního finále zregeneroval síly.