VIDEO: Je to faul nebo ne? Cleveland ve finále nejprve slavil, pak se vztekal

OAKLAND Koncovka prvního finálového zápasu NBA mezi Golden State a Clevelandem byla hodně divoká. Jeden z klíčových momentů se stal čtyřicet sekund před koncem, když Kevin Durant najel do koše a srazil před sebou stojícího LeBrona Jamese.

„Přečetl jsem Kevinův nájezd nejlépe, jak to šlo, možná nejlépe ve svém životě. Viděl jsem přesně k čemu se chystá, věděl jsem, že stojím mimo půlkruh pro prorážení a on mě srazil,“ řekl James.



Rozhodčí Ken Mauer nejprve odpískal Durantovi prorážení a přisoudil míč Clevelandu 36 sekund před koncem s dvoubodovým náskokem v zádech. Trojice rozhodčích se poté trochu nečekaně rozhodla celou situaci zkontrolovat u videa z důvodu, jestli James nestál v obranném půlkruhu. Kdyby chtěli zkontrolovat, jestli je to prorážení nebo ne, tak situaci u videa zkontrolovat nemohli. Tím, že celou situaci „svedli“ na půlkruh pod košem, mohli vše v klidu přezkoumat. Ze screenshotu televizního přenosu je však jasně vidět, že James stál od půlkruhu pěkně daleko.

„LeBron byl víc než metr od zakázaného území. Nechápu, proč se to kontrolovalo na videu. Pokud by to bylo na hraně, tak dává smysl situaci kontrolovat u videa, ale byl od toho pěkně daleko,“ stěžoval si trenér poražených Tyronn Lue.

Šéf komise rozhodčích Monty McCutchen s nespokojeným trenérem podle očekávání nesouhlasil.

„Není to o tom, jak byl daleko nebo blízko. Byla to srážka tří těl, protože v situaci se nacházel i Jeff Green a jeho nohy byly také blízko půlkruhu. Pro rozhodčí to byla hodně složitá situace, takže se nedivím, že si to chtěli zkontrolovat,“ vzkázal McCutchen.

Zatímco se rozhodčí dohadovali o situaci, Cavaliers si už připravovali taktiku na další útok.

„Sudí mi řekli, že kontrolují, jestli jsem byl ve vymezeném půlkruhu, nebo ne. Věděl jsem, že jsem stál mimo, takže jsme si domlouvali další útok. Doufali jsme, že dáme koš a zlomíme zápas definitivně v náš prospěch. Najednou jsem se otočil a zjistil, že Warriors střílí šestky,“ okomentoval situaci James.

LeBron James is closer to the half circle of the free throw area, than the restricted area.

Rozhodčí mohou od změny pravidel v roce 2012 při kontrole u videa změnit své rozhodnutí. Dospěli k závěru, že James nebyl ve správném obranném postavení, a proto bylo rozhodnutí změněno na faul obránce.

Durant proměnil obě šestky, a protože další koš už nepadl, rozhodovalo prodloužení, ve kterém Warriors Cleveland přejeli 17:7 a získali výhru 124:114.

„Cítíme se okradeni. Předvedli jsme skvělý výkon hlavně LeBron a teď jsme okradeni. Není to správně,“ dodal zklamaný trenér Lue.

McCutchen byl mezitím s rozhodčími v šatně a projížděl s nimi na videu závěrečné situace zápasu jednu po druhé.

„Nechceme mít tvrdohlavé rozhodčí, kteří nebudou chtít zkontrolovat situaci, když mají možnost. Byla by chyba nevyužít videa a jsem rád, že ji rozhodčí neudělali,“ dodal McCutchen.