VIDEO: Japonci hájili frašku s Poláky: Spokojili jsme se s porážkou a drželi status quo

volgograd Japonským fotbalistům v konečném účtování skupiny H pomohl k postupu do osmifinále nižší počet žlutých karet, než nasbíral jejich přímý konkurent Senegal.

A to proto, že oba celky získaly stejný počet bodů, měly totožné skóre a ve vzájemném utkání remizovaly.

Posledních deset minut zápasu s Polskem, ve kterém prohrávali 0:1, se Japonci řídili heslem „Nefaulovat! Neinkasovat!“ A ani soupeř se nikam netlačil...



Jako by měla mužstva vstup na protivníkovu polovinu zakázán. Poláci se dostali do vedení po hodině hry, kdy se trefil Jan Bednarek. Od té doby se dopředu příliš nehrálo. A poslední patnáctiminutovka? Nevídaná.

Oběma celkům aktuální stav vyhovoval. Svěřenci trenéra Adama Nawalky už postoupit nemohli, a tak chtěli své příznivce potěšit aspoň vítězstvím. Japonci kalkulovali s výsledkem souběžně hraného duelu mezi Senegalem a Kolumbií.

„Na konci utkání jsme udělali těžké rozhodnutí a drželi status quo. Nebyli jsme šťastní, že jsme zůstali na místě, spokojili se s porážkou a spoléhali na výsledek druhého zápasu. Byla to velmi obtížná situace,“ vysvětloval japonský trenér Akira Nišino.

Senegalci prohrávali 0:1 a členové asijského celku si byli vědomi toho, že za takového stavu by šli do osmifinále právě oni, pokud by nedostali víc žlutých karet, případně červenou.



A tak měli dvě možnosti. Buď se hnát za vyrovnáním, nebo doufat, že Senegal prohraje a japonští hráči neztratí příliš mnoho bodů v tabulce fair play.

Došlo na druhou variantu, která nakonec znamenala postup. Afričané ztratili o dva „body slušnosti“ více.



„Bylo to riskantní. Nevěděli jsme, co se stane v našem zápase, ani v tom druhém. Snad jsme aspoň ještě nějaké síly pošetřili,“ dodal Niširo.

Rozhodnutí trenéra hájil i zkušený záložník Makoto Hasebe, který odehrál závěrečných deset minut.

„Samozřejmě, že tato situace s postupem je velmi zvláštní. Ale jsme v osmifinále, to je hlavní. Proti Belgii nebo Anglii budeme muset hrát lépe a všichni tvrdě makat jako jeden tým,“ řekl.