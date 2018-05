VIDEO: Hvězdný fotbalista Ibrahimovič dal soupeři pohlavek a byl vyloučen

LOS ANGELES Hvězdný útočník Los Angels Galaxy Zlatan Ibrahimovic neudržel v zámořské lize MLS emoce na uzdě a musel předčasně do šaten. V duelu s Montrealem udeřil soupeře do obličeje a rozhodčí, který scénu přímo neviděl, mu po konzultaci s videem ukázal červenou kartu.

Domácí obránce Michael Petrasso šlápl v závěru prvního poločasu švédskému útočníkovi na nohu a slavný šestatřicetiletý kanonýr si to nenechal líbit. O čtrnáct let mladšímu soupeři oplatil výchovnou fackou, oba poté skončili na zemi.



Sudí Ismail Elfath si vyžádal pomoc videorozhodčího a Ibrahimovice vyloučil, Petrasso vyvázl se žlutou kartou. Pro kapitána Galaxy, který ze hřiště odkulhal, to byla už 13. červená karta v kariéře. Jeho tým ale i v deseti dokázal vyhrát 1:0 a na sedmém místě Západní konference ztrácí na postup do play off dva body.