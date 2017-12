VIDEO: Hvězdné manýry v NBA? Lídři týmů se hádají se sudími a trhají negativní rekordy

PRAHA V posledních letech padaly bodové rekordy. První měsíce tohoto ročníku NBA však nabídly i nový obrázek: rozhodčí posílající do šaten některou z největších basketbalových ikon. Jeden nesympatický rekord je už nyní v ohrožení - v počtu vyloučených hráčů za sezonu.

V posledních dnech už to skoro ani není na zprávu. Hráč se po neodpískaném faulu otočí na rozhodčího a začne si stěžovat. Co v minulých letech končilo převážně technickou chybou, je letos v mnoha případech záminkou k okamžitému vykázání ze hřiště.

Hned několik superhvězd si odneslo svá první vyloučení v kariérách.

Od začátku sezony 2017/18 už muselo předčasně do šaten odejít celkem 13 hráčů, dva z nich vícekrát. A když se probíráme jmény hříšníků, jde hlavně o opory: Kevin Durant, Stephen Curry, Draymond Green, LeBron James, Anthony Davis, Kyle Lowry, Carmelo Anthony a další.

Draymond Green a Bradley Beal končí po strkanici:

„Nejnervóznějším“ týmem dosavadního ročníku jsou trochu překvapivě úřadující šampioni Golden State Warriors. Ti mají na svém kontě už šest vyloučení a polovinu z nich obstaral nejužitečnější hráč letošní finálové série Kevin Durant. Ten se po posledním zkratu v pondělním utkání proti New Orleans v podobě hádky s DeMarcusem Cousinsem snažil najít vysvětlení.



„Asi je to tak, že jsme trochu podráždění. Jsme obhájci titulu, všichni se na nás chtějí vytáhnout a fanoušci nás nemají rádi. Soupeři nás často stejně jako fanoušci častují mnoha urážkami a my se necháme rozhodit. Musíme se víc soustředit na sebe a začíná to ode mě. Tři vyloučení, to si nemohu dovolit. Sice to bylo vždy na konci zápasu, ale nesmí se to stávat,“ řekl novinářům Durant, který opravdu není známým bouřlivákem.

Do letošního ročníku odehrál v NBA deset sezon a byl vyloučen pouze dvakrát.

Druhý předčasný konec Kevina Duranta:

Vyloučení se nevyhnula ani dalším kliďasům. Prvního předčasného konce se dočkali třeba Anthony Davis, Shaun Livingston, Bradley Beal nebo LeBron James. Poslední jmenovaný se pokusil v celé věci přijít na kloub.

„Je pravda, že těch vyloučených hvězd je letos opravdu hodně. Rozhodčí se nějak méně rozmýšlí a hned vypálí vyloučení. Zřejmě je to nějaká nová politika ligy. Podle mě to ale není správně a trpí tím fanoušci, kteří hráče vidí menší část zápasu. Já bych spíše rozdával technické chyby a dal hráči příležitost vychladnout. Potom by případně měla přistát další technická a tedy i vyloučení,“ řekl James.

První vyloučení LeBrona Jamese:

Atypickým byl případ Shauna Livingstona, zkušeného náhradníka v Golden State. V Miami se čelem střetl s rozhodčím Courtneym Kirklandem a za to byl nejen vyloučen, dostal i dodatečný jednozápasový trest. Ovšem pyká i samotný sudí. NBA totiž jeho chování posoudila jako nevhodné, když do „souboje“ čelo na čelo sám aktivně vstoupil. Kirkland má týdenní stopku.

Shaun Livingston čelem proti rozhodčímu Courtneymu Kirklandovi:

Už v minulém ročníku byl vyloučen historicky největší počet hráčů - 53. Letos se tímhle tempem toto číslo zřejmě překoná.

Pokud se Kevin Durant neuklidní, mohl by s trochu nadsázky atakovat i historický rekord v počtu vyloučení v jedné sezoně, který nastřádal v padesátých letech Don Meineke, křídelník Fort Wayne Pistons. Ten se nechal v ročníku 1952/53 vyloučit hned šestadvacetkrát a jeho průměr faulů na utkání byl 4,9.