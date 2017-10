VIDEO: Hořká zkušenost pro Pastrňáka a Boston. I za 0,9 sekundy může padnout gól

PRAHA Měla to být jen rutina. Jen poslední buly v prodloužení, po kterém měly následovat nájezdy. Jenže tohle vhazování v čase 64:59,1 minuty zápasu NHL mezi Bostonem a LA Kings se proměnilo v senzační brankou, nad kterou kroutí hlavou všichni zúčastnění ještě teď…

Ta fotografie je tak výmluvná.

Bostonský David Pastrňák zklamaně klečí na jednom koleni, hráči Bostonu sedí na střídačce jako přimrazení a sledují radující hráče LA Kings, kteří právě slaví triumf 2:1 v prodloužení.

„Sakra, co se to stalo?“ honí se nejspíše v té chvíli české hvězdě hlavou. Vždyť to bylo 1:1 a do konce prodloužení zbývalo devět desetin sekundy. Tak jak to, že se radují z vítězství?

David Pastrňák sleduje radost hokejistů LA Kings.

Protože Tyler Toffoli vstřelil jeden z nejfantastičtějších gólů v historii NHL. A možná i hokeje vůbec.



Za domácí byli na posledních dvanáct sekund prodloužení křídla David Pastrňák a Anders Bjork a s nimi šikovný ofenzivní bek Torey Crug. Prostě tři skvělí bruslaři, kteří měli nastavení v klidu dohrát, české eso mělo dokonce deset vteřin před koncem šanci rozhodnout.

Nevyužil ji, následně přišlo zakázané uvolnění a oddechový čas hostí z Los Angeles.

V té chvíli zbývalo do konce prodloužení 0,9 vteřiny.

Čas na jedno mrknutí, jeden doušek kávy.

A také jeden gól.

Trenér John Stevens nechal svého brankáře Jonathana Quicka na střídačce a na led poslal čtyřku vedenou centrem a kapitánem Anžem Kopitarem.

Ten se sklonil na buly proti Pastrňákovi, vhazování vyhrál čistě na za sebou stojícího Toffoliho, který propálil střelou nad ledem Tuuku Raska.

Celá akce trvala 0,5 vteřiny.

„Nemyslím si, že se tohle ještě někdy stane. Nikdy v kariéře jsem něco podobného nezažil. Že by buly tak zafungovalo, tak rychle,“ kroutil hlavou autor vítězného buly Kopitar. „Nikdy jsem nic takového neviděl a teď jsem toho byl účastníkem,“ zářil střelec Toffoli.

„V základní hrací době už jsem zažil, že padl gól se sirénou. V prodloužení ale nikoliv. A už vůbec ne v základní části, dlouhodobé sezoně,“ přidal se Stevens.

Kouč hostí byl v tu chvíli za hrdinu, který využil příležitosti k něčemu téměř nemožnému. Jenže kdo nic nezkusí, nic nezíská.

A „Králové“ získali deváté vítězství v jedenáctém zápase letošní sezony NHL. Díky celkově devatenácti bodům tak vedou celou ligu.

Zcela opačné pocity panovaly v domácím táboře. „Člověk se učí celý život. A já dneska dostal lekci,“ přiznal kouč „Medvědů“ Bruce Cassidy. „Předvedli něco téměř nemožného. Vsadím se s vámi, že pokud by stejnou situaci zkusili stokrát znovu, tak se jim to nepovede. Ani na tréninku,“ dodal smutně.

Cassidy schytal kritiku za to, že neměl na ledě žádného centra. Za cenu toho, že by soupeř hrál dokonce v pěti, mohl udělat změnu a poslat místo Pastrňáka, který v průběhu duelu jedno buly už vyhrál, svého elitního centra Patrice Bergerona.

„Možná jsem to měl udělat, byla to ode mne chyba, ale vy byste to na mém místě udělali? Věřili, že se jim může něco podobného povést?“ krčil před novináři rameny Cassidy, jehož tým pokračuje ve střídání vítězství a porážek (4-5)

Popel na hlavu si sypal také Rask. „Nevěřil jsem tomu, že by se jim něco takové mohlo povést. Bral jsem jako samozřejmost, že se půjde na nájezdy. Určitě jsem mohl reagovat lépe, ale takhle uvažujete vždycky, když inkasujete,“ smutnil zkušený finský gólman.

Ten ale vzápětí přidal: „Musíme to hodit za hlavu, zůstat silní a věřit si do dalších zápasů. A podobně mluvil i Kopitar. „Je to jedna výhra, jedna vteřina, jeden gól. Je to první měsíc sezony. Do finále Stanley Cupu vede ještě dlouhá cesta,“ dodal slovinský útočník.