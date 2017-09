VIDEO: Fenomén Ronaldinho pořád umí. Nyní kouzlí v indické futsalové lize

PRAHA Sedmatřicetiletý brazilský fotbalista Ronaldinho se opět po čase připomněl. Nikoliv ale gólem z fotbalových trávníků, ale kouskem na parketách v hale v rámci svého angažmá v indické futsalové lize.

Svého času byl Ronaldinho nejobletovanějším fotbalistou planety, jeho míčové kousky jako by popíraly fyzikální zákony a patřily spíše do freestylu, než na klasické trávníky.

Jenže mistr světa, který hrál v letech 2001 až 2011 v Evropě postupně v PSG, Barceloně a AC Milán, už od roku 2015 profesionálně fotbal nehraje.

Že si ale s míčem pořád rozumí, ukazuje nyní v indické nejvyšší futsalové soutěži, kde hájí barvy „Draků“ z Dillí. Minulý čtvrtek přispěl k remíze 5:5 s Bengaluru Royals hattrickem.

A jedna z branek byla skutečně výstavní, když si na polovině hřiště doslova pohrál s brankářem soupeře a následně jako by bez zájmu a pohledem do hlediště zasunul míč do prázdné branky.

„Každý další den se bavím tím, co dělám. A co mám rád. Tento gól mi připomněl moje dětství, kdy mi toho futsal opravdu hodně dal. Tuto trefu bych rád věnoval rodině Espinozi, speciálně svému prvnímu trenérovi futsalu, Cleonovi Espinozovi. Navždy budeš v mém srdci,“ napsal Ronaldinho na instagram, kam svůj gólový kousek nasdílel.

Video vidělo za čtyři dny více jak 2,5 milionů fanoušků.