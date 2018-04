VIDEO: Fenin se vrátil na obrazovky opilý. Blábolil a nebylo mu rozumět

PRAHA Pád Martina Fenina bohužel pokračuje. Fotbalový enfant terrible Martin Fenin o sobě znovu nechal nechvalně slyšet v pondělním diskuzním pořadu O2 Sport TIKI-TAKA, v němž byl viditelně opilý, nešlo mu rozumět, skákal ostatním hostům do řeči a často blábolil.

V roce 2007 mu ležel svět u nohou. Ve finále MS fotbalistů do 20 let dal ve finále proti Argentině úvodní gól zápasů, povedený šampionát ho katapultoval do Frankfurtu, kde vstřelil hned v prvním duelu hattrick.

Pak se ale jeho kariéra zastavila a dnes třicetiletý Fenin střídal průšvih za průšvihem. Těmi nejnámějšími jsou ten, jak si zapálil v Německu svůj byt, nebo ten, jak vypadl z balkónu svého bytu hlavou k zemi.

Po několika pokusech o comeback je nyní bez angažmá, a proto svolil k účasti v tradičním diskuzním pořadu O2 Sport TIKI-TAKA.

Jako teplický odchovanec dostal příležitost okomentovat víkendový šlágr Teplice - Sparta (1:1), jenže mu prakticky nebylo rozumět, skákal ostatním hostům neustále do řeči, mluvil sprostě a jeho věty nedávaly smysl.

„Hrajeme hokej, nebo tenis?“ zadrmolil nesmyslnou větu.



O videorozhodčím v českém fotbale řekl, že je to pí*čovina a kravina, o vedení fotbalistů Teplic řekl, že to jsou hovada. A to z toho důvodu, že ho na Stínadlech nechtějí současní členové klubu pustit do VIP prostor.



„Teplicím jsem vydělal 150 milionů a nemůžu do VIPky,“ řekl Fenin, který prý nemá pernamentku ke vstupu na stadion a nemá ji podle jeho slov ani rodina dlouholetého ředitele klubu, zesnulého Františka Hrdličky.

Vedení teplického klubu však Feninova slova na svých klubových stránkách dementovala a vyvrátila i slova dalšího Tepličáka, zpěváka Kamila Střihavky, jemuž prý vedení klubu odebralo pernamentku hned po Hrdličkově smrti.

„Přijde nám to bezpředmětné komentovat, jen poznamenáme, že rodina Františka Hrdličky má od klubu VIP permanentní vstupenky, proto bychom rádi aspoň tuto evidentní lež vyvrátili,“ stojí v tiskové zprávě.



Fenin, který měl vedle depresí problémy i s alkoholem, se dále vyjádřil k tomu, že si nemůže nikde ani dát pivo, aniž by ho někdo z návštěvníků pohostinství nevyfotil.

„Člověk už si nemůže dát nikde ani pivo, aniž by ho nikdo nevyfotil,“ podotkl.

Otázkou nyní je, zda je lepší, aby ho někdo vyfotil s jedním pivem, než to, aby mluvil k národu v televizi zcela pod vlivem alkoholu.