VIDEO: Federer zaskočil Skota Murrayho kiltem. Set odehraný v ‚sukni‘ ale prohrál

GLASGOW Bývalá světová jednička Andy Murray si poprvé od Wimbledonu zahrál zápas. V úterní charitativní exhibici v rodném Glasgow britský tenista podlehl ve třech setech Švýcarovi Rogeru Federerovi, který druhý set odehrál v tradičním skotském kiltu. Regulérní návrat po problémech s kyčlí si Murray naplánoval na turnaj v Brisbane, který začne na Silvestra.

„Kyčel vypadá dobře. Není to ještě ideální, ale vyvíjí se to dobře. Mám osm týdnů do svého prvního turnaje v příštím roce a doufám, že tam budu,“ uvedl dvojnásobný wimbledonský vítěz, který kvůli zdravotním potížím ukončil sezonu již v září před US Open.



„Tehdy jsem nemohl pořádně chodit, teď jsem na tom podstatně lépe. Vrátím se, až budu stoprocentně fit a připravený. Věřím, že to zvládnu podle plánu,“ řekl Murray, který během nucené pauzy klesl ve světovém žebříčku na 16. místo.

Zároveň ale svěřenec Ivana Lendla dodal, že pokud tomu tak nebude, raději vynechá případný turnaj v Brisbane i první grandslam sezony, Australian Open. Varováním pro něj je US Open, kvůli kterému svůj letní návrat v této sezoně uspěchal.

„Asi to byla trochu chyba, ale je to poslední grandslam roku a chtěl jsem u toho být. Teď mám čas dopřát tělu klid a odpočinek, jaký potřebuje,“ přidal k tomuto tématu dvojnásobný olympijský vítěz, který do nové sezony vyrazí už jako dvojnásobný otec. Jeho manželka Kim porodila před pár dny druhou dceru. Jejich první dcera Sophia oslaví v únoru druhé narozeniny.

Na kurtu v SSE Hydro Arena v jeho rodném Glasgow se ale s Federerem náramně bavil. Porážce 3:6, 6:3 a 6:10 navzdory. Část druhého setu, který ovládl domácí hráč, odehrála šestatřicetiletá švýcarská legenda v tradičním skotském kiltu.

„Bylo to zajímavé se v tomto pohybovat na kurtu,“ usmívala se aktuální světová dvojka. O šest let mladší Skot naopak hrál závěrečný tie-break s národní skotské pokrývce hlavy, na dvě výměny pak před 11 tisíci diváků v hale předal raketu do rukou podavači míčků.