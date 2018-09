VIDEO: Fantastický Suárez. Proměnil penaltu á la Panenka a přihrál na gól rabonou zpoza nohy

PRAHA Uruguayec Luis Suárez se při výhře nad Mexikem 4:1 blýskl dvěma góly během devíti minut, při tom druhém napodobil legendární „dloubák“ Antonína Panenky.

Jihoamerické fotbalové týmy vstoupily po zklamání na mistrovství světa v Rusku do nové etapy s výrazně pozměněnými sestavami a vesměs vítězně.

V přípravných zápasech na půdě Spojených států vyhrála Brazílie, Uruguay i Argentina.

Nejlepší střelec uruguayské reprezentace na světovém šampionátu cestu do sítě nenašel, ale v pátek v Houstonu zvýšil své konto v bleděmodrém dresu na 55 branek.

Barcelonský útočník na další gól přihrál a měl tak největší podíl na jednoznačné výhře Uruguayců.

Argentina si v Los Angeles zvykala na hru bez Lionela Messiho, který si chce na pár měsíců od reprezentace odpočinout.

Pod taktovkou prozatímního kouče Lionela Scaloniho, jenž po neúspěchu na MS nahradil Jorgeho Sampaoliho, zdolala Guatemalu 3:0.

Třetí gól vstřelil při svém debutu v reprezentaci Giovanni Simeone, syn bývalé hvězdy a dnes trenéra Atlética Madrid Diega.

Brazilci v prvním duelu od porážky s Belgií na MS zdolali v New Jersey tým Spojených států 2:0. Svého rivala porazili v sedmnáctém z osmnácti zápasů.

Už v prvním poločase se o to postarali Roberto Firmino a Neymar, který proměnil penaltu za faul na Fabinha.

Ve druhém poločase obléklo kanárkový dres poprvé několik mladíků, z nichž na sebe nejvíc upozornili Arthur Melo z Barcelony a Richarlison z Evertonu.

