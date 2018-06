VIDEO: Dannyho parťáci ohromili svět. Synové záložníka Slavie zařídili parádní gól

PRAHA I když v dresu Slavie nenastupuje tolik, co by chtěl, může být portugalský záložník Danny pyšný. A to na své syny Bernarda a Francisco, kteří na turnaji Slavia Cup pro hráče do 14 let předvedli parádní akci zakončenou ještě vydařenější střelou do šibenice.

V zápase proti Peking Guoan si Bernardo s Franciskem hned dvakrát vyměnili míč a druhý jmenovaný vymetl levou nohou šibenici čínského týmu.



Danny byl samozřejmě gólu svých synů přítomen a tak není divu, že se jejich gólem okamžitě pochlubil na sociálních sítích.

„Kluci často přemýšlí o tom, že nejdůležitější je být velký a silný. To je pravda, stejně důležité je ale hrát fotbal s láskou a to, jak se chováš ke svému nejlepšímu příteli. Vy dva, jste moji idolové,“ uvedl na instagram Danny.

A reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Technickou úroveň synů 34letého záložníka chválili jak jeho bývalí, tak současní spoluhráči.



„Vidíš, co jsem je naučil. Stačilo jen, aby mě sledovali,“ vtipkoval italský obránce Domenico Criscito, který s Dannym hrál v Zenitu Petrohrad.

„Panebože, hrají jako táta,“ rozplýval se současný Dannyho spoluhráč ze zálohy Slavie Jakub Hromada. „Kristepane,“ doplnil ho Portugalcův dalším bývalý spoluhráč Javi García.

Otázkou však nyní je, jak dlouho Danny se svými syny v Česku zůstane, spekuluje se totiž o tom, že je Portugalec na odchodu ze Slavie.