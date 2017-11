VIDEO: Čeští ‚blázni‘ letěli 104 metrů z rozestavěného mrakodrapu v Praze

PRAHA Pražský mrakodrap V Tower měří 104 metrů. V sobotu z něho seskočili basejumpeři Bejšovec a Klíma. Volným pádem letěli 2,5 vteřiny!

Pár dělníků zvedalo hlavy k nebi a nechápavě hledělo, co za jejich parťáky chce snad skoncovat se životy. Policisté opodál, kterých se tu vyrojilo nezvykle moc, zase místo zásahu jen mávli rukou, protože si mysleli, že jde o reklamní akci.



A tak se v sobotu ráno 4. listopadu mohl na brzy dokončeném luxusním mrakodrapu V Tower na pražském Pankráci odehrát úchvatný kousek.

Dva basejumpeři, Karlové Bejšovec a Klíma se odrazili ze střechy a skočili z výšky 104 metrů. Než se jim otevřel hlavní padák, letěli 2,5 vteřiny volným pádem.

Po zdařilém přistání okamžitě padák popadli a běželi do zaparkované dodávky, kde se schovali.

„A jen čekali, co se bude dít. Policisté křižovali zleva doprava, ale nevěděli, jak mají reagovat. Viděli, že někdo skočil, přistál, tak už tomu později nevěnovali pozornost. Mysleli, že je to povolené v rámci nějaké reklamní kampaně,“ popisuje Bejšovec.

Usmívá se, protože je vlastně hodně k smíchu, že policisté byli nejbližšími svědky tohoto kousku. On se odehrál v utajení, neboť ilegalita k basejumpům patří.

Těžko totiž kdokoliv svolí, aby si dobrodruzi jen tak skočili z rozestavěného (i klidně postaveného) mrakodrapu.



„Žádný bezpečák to nepovolí. To neexistuje. Přitom jde o sport, který je víc a víc populární, má svá pravidla, aby byl bezpečný. Jenže to nevysvětlíte,“ říká Bejšovec.

Karel Bejšovec skáče volným pádem z mrakodrapu V Tower.

I proto musela být akce dopředu do detailů připravená, aby žádný průšvih nevznikl.

A musela se konat v dokonalé anonymitě.

A tak se Klíma a Bejšovec v sobotu ráno převlékli do pracovního, padáky schovali pod pracovní vesty, z bezpečnostních důvodů nasadili i „zednické“ helmy a skrz turniket vešli na stavbu.

Pak výtahem vyjeli do nejvyššího patra, vylezli na střechu, shodili krycí mundúry a... Dál už to znáte.

„Ač to vypadá bláznivě, tak akce byla dobře připravená. Měli jsme i lidi v ulicích, kteří hlídali dopravu, kdyby něco jelo na kruhových objezdech poblíž. Záměrně jsme skákali v sobotu, kdy doprava i stavba je v určitém útlumu. Nechtěli jsme nikoho ohrozit,“ říká Bejšovec.

Navíc už o den dřív dvojice absolvovala cvičný seskok na vysílači Chloumek, na kterém je po domluvě s majitelem basejumping povolen. „Není to tak, že si jednou za půl roku vzpomenete, že si půjdete skočit. Musíte se dokonale připravit.“

Koneckonců Bejšovec není žádný hazardující začátečník, před pár lety otec tří dětí seskočil i z pražského mrakodrapu City Tower, který je ještě o pět metrů vyšší než V Tower.

Jenže můžete si vymyslet dokonalý scénář a stejně se v něm objeví nějaký zádrhel. Pro Bejšovce a Klímu přišel už ve chvíli, kdy se ke stavbě blížili.

Najednou z auta viděli, že je kolem nějak moc policistů i policejních aut. Jsme snad prozrazeni? divili se. Až když stáli na střeše, pochopili. Poblíž stavby se konal politický mítink, který strážci zákona zajišťovali.

Už ale nebylo cesty zpět, takže 3, 2, 1 skok! A z policistů se stali diváci, kteří na živo viděli úchvatný kousek!