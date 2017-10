VIDEO: Česká noc. Voráček třikrát asistoval, Jágr poprvé v dresu Calgary bodoval

NEW YORK Hokejový útočník Jakub Voráček z Philadelphie prožil druhý tříbodový večer v této sezoně NHL a třemi asistencemi se podílel na výhře nad Washingtonem 8:2. Za poražené skóroval podruhé za sebou Jakub Vrána. David Pastrňák z Bostonu pomohl gólem a asistencí k triumfu na ledě Arizony 6:2, nahrávku si připsal i jeho spoluhráč David Krejčí.

První bod ve třetím vystoupení v dresu Calgary si připsal Jaromír Jágr a Flames po pátečním domácím debaklu s Ottawou 0:6 i díky asistenci pětačtyřicetiletého druhého nejproduktivnějšího hráče v historii NHL vyhráli ve Vancouveru 5:2.

Přihrávku si připsal i Jágrův spoluhráč Michael Frolík. Osmadvacetiletý Voráček už v úvodním duelu sezony v San Jose přispěl k vítězství Flyers třemi asistencemi. Z dosavadních pěti duelů, v nichž nasbíral devět asistencí, se bodově neprosadil pouze v jediném.



Ze souboje proti Capitals si kladenský odchovanec odnesl i tři plusové body a ocenění pro první hvězdu utkání. K vysoké výhře Philadelphie přispěl čtyřmi body za dvě branky a dvě asistence kapitán Claude Giroux, po třech bodech nasbírali další útočník Sean Couturier a obránce Shayne Gostisbehere.



„Je skvělý pocit vyhrát takovým způsobem, zvlášť při domácí premiéře před vyprodaným hledištěm. Je to hodně důležitá výhra pro náš tým, ale zároveň si doma musíme vytvořit sérii a pokračovat v ní,“ řekl autor dvou gólů Philadelphie Scott Laughton.

Jednadvacetiletý Vrána druhým zásahem v sezoně srovnal v deváté minutě stav zápasu na 1:1. Alexandr Ovečkin, s devíti brankami nejlepší kanonýr soutěže, vyšel střelecky naprázdno a navíc si statistiku plus/minus pohoršil o čtyři záporné body.



Stejně starý Pastrňák se v 17. minutě prosadil poté, co nohou usměrnil tvrdou střelu Zdena Cháry z pravého kruhu pro vhazování. Přes bolestivý zásah se s úsměvem radoval ze své druhé branky v ročníku. Druhý nejlepší střelec Bostonu v uplynulém ročníku se v prostřední části podílel asistencí i na vítězné trefě Cháry, který si připsal gól a dvě asistence a podobně jako Pastrňák zaznamenal tři kladné body.

Bruins porazili Arizonu pojedenácté za sebou. Coyotes jsou spolu s Buffalem, které podlehlo 2:4 Los Angeles, jedinými týmy, které v sezoně ještě nevyhrály. „Dnes se nám povedla spousta pozitivních věcí. Předvedli jsme dobrý výkon. Vytvořili jsme si hodně šancí a dost jich proměnili,“ potěšilo slovenského kapitána Bostonu Cháru.

Jágr vyšel naprázdno ve středeční premiéře za Calgary v Los Angeles při výhře 4:3 v prodloužení i při domácím debutu proti Ottawě, ale ve Vancouveru ve svém 1714. utkání v NHL si už vylepšil bilanci na 1915 bodů za 765 gólů a 1150 asistencí. V 51. minutě při přesilové hře vrátil v kombinaci puk Johnnymu Gaudreauovi, který z pravého kruhu z úhlu překvapil Jacoba Markströma a zvýšil na 4:1.

Trenér Flames Glen Gulutzan na začátku postavil Jágra do třetí formace se Samem Bennettem a Krisem Versteegem a podobně jako proti Ottawě se v průběhu utkání přesunul do první lajny po bok Gaudreaua a Seana Monahana. „Oba jsou to skvělí útočníci se spoustou talentu. Dokážou si poradit v souboji jeden na jednoho,“ ocenil jejich kvality Jágr. Po Calgary odnesl formu Ottawy i Edmonton, který se Senators prohrál doma 1:6.

Špatný start do sezony prožívají hokejisté New York Rangers, kteří ztratili páté ze šesti utkání. Domácí prohře 2:3 s New Jersey nezabránil 16 úspěšnými zákroky ani brankář Ondřej Pavelec, jenž poprvé v novém působišti chytal od začátku. Předtím nastoupil pouze na dvě třetiny v souboji s Torontem (5:8), které ho také třikrát překonalo.

„Musíme najít způsob, jak vyhrávat. Musíme se tlačit před branku, bojovat před ní a doufat, že to k vítězství postačí. Dneska se nám povedlo hodně věcí, které ovšem na dva body nestačily,“ řekl Pavelec, jenž po skončení angažmá ve Winnipegu uzavřel s Rangers roční kontrakt a je dvojkou švédské hvězdy Henrika Lundqvista.

Kapitán Sidney Crosby dvěma brankami dotlačil Pittsburgh k výhře 4:3 nad Floridou. Stejným poměrem uspělo Toronto v Montrealu. O triumfu Maple Leafs rozhodl až v prodloužení druhou trefou večera nejlepší nováček minulé sezony Auston Matthews.