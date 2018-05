VIDEO: Byla to penalta, přiznal Marcelo. Kouč Bayernu ale rozhodčího neřeší

PRAHA Obránce Realu Madrid Marcelo přiznal, že v závěru prvního poločasu odvety semifinále Ligy mistrů zahrál rukou a fotbalisté Bayernu Mnichov měli kopat penaltu.

Turecký rozhodčí Cüneyt Cakir vedle toho neodpískal pokutový kop ani za jeden ze dvou zákroků na hostujícího Roberta Lewandowského, kouč bavorského velkoklubu Jupp Heynckes se však na sudího po remíze 2:2 a vyřazení nevymlouval. Jeho svěřenci si podle něj prohráli semifinále sami.

Centr hostujícího Joshuy Kimmicha trefil chvíli před přestávkou ve vápně Marcelovu ruku, ale Cakir ani jeho asistent nebo brankový rozhodčí penaltu nesignalizovali. „Ruka v pokutovém území je penalta. Zahrál jsem rukou, lhal bych, kdybych řekl, že ne. Takže myslím, že to byla penalta. Ale rozhodčí to měl těžké, protože mu výhled zakrývalo mnoho hráčů,“ řekl Marcelo.



„Mnohokrát jsem říkal, že nebudu mluvit o rozhodčím. Nedělal jsem to, když rozhodli v náš neprospěch, a nebudu to dělat ani teď. Fotbal je prostě takový. Rozhodčí se snažil dělat svou práci nejlépe, jak mohl. Je to semifinále Ligy mistrů, což je vždy složité,“ dodal devětadvacetiletý brazilský bek.

Mnichované vyřazení na Cakira nechtěli svádět. Dvojzápas si zkomplikovali už doma, kde před týdnem prohráli 1:2. V odvetě sice Real v poli opět přehrávali, ale v klíčových momentech znovu selhali.



„Samozřejmě když vidím opakovaný záběr, je to penalta. Ale nechci se bavit o rozhodčím, nemá cenu tady brečet, když jsme soupeři darovali dva góly a sami plno šancí neproměnili,“ řekl v televizním rozhovoru kouč Heynckes.

Litoval, že jeho svěřenci ve dvojzápase dva ze čtyř gólů soupeři doslova nabídli. V odvetě za stavu 1:1 gólman Sven Ulreich po špatné malé domů nepochopitelně zazmatkoval, nechat projet míč pod sebe a útočník Realu Karim Benzema na startu druhé půle střelou do prázdné brány otočil stav. James Rodríguez pak už jen srovnal.

„Bylo to takové malé zatmění, na takovéhle úrovni si prostě takovou chybu nemůžete dovolit. Nemůžete se divit, že vás pak soupeř potrestá a nevyhrajete,“ uvedl Heynckes. „Nebudeme Svena obviňovat. Chyba se stala, ale mnohokrát předtím nás zase podržel,“ doplnil Rodríguez.