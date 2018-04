VIDEO: Brutální knockout. Rus uspal britského obra vestoje a poté ho poslal k zemi

CARDIFF/PRAHA Hlavním boxerským zápasem galavečera na Národním stadionu ve velšském Cardiffu byl sice ten mezi Britem Anthonym Joshuou a Novozélanďanem Josephem Parkerem, ve kterém šlo o tři tituly mistra světa, největší pozornost ale na sebe strhli díky atraktivnímu průběhu jejich podobně rostlí „předskokané“ – Rus Alexander Povětkin a další ostrovní zástupce David Price.

„Na boxu je krásné, že kdykoliv může dojít na překvapení. A já jsem na svoji pozici outsidera připravený,“ opakoval před duelem čtyřiatřicetiletý Price, kterého v roce 2013 už mnozí viděli coby budoucího mistra světa.

Jenže poté přišly dvě prohry s Američanem Dillianem Whytem, poté ještě další dvě od Němců Erkana Tepera a Christiana Hammera a bylo po liverpoolském talentu. Pro Povětkina měl být dle mnohých fanoušků i expertů snadnou kořistí.

„David se nikdy nedokázal stoprocentně psychicky dostat z porážek od Thompsona. V sobotu v noci jsme ale opět viděli toho Priceho z let před těmito prohrami. Záblesky toho, proč byl považován za budoucího šampiona,“ řekl krátce po duelu Matthew Macklin. Sám bývalý špičkový boxer a nyní Priceho promotér.

Po duelu, který skončil hodně brutálním, až ošklivým knockoutem v pátém kole, který Pricemu uštědřil jeho ruský protivník. Tak proč tato slova?



203 centimetrů vysokému liverpoolskému rodákovi pozice outsidera skutečně sedla, působil klidně, koncentrovaně, jeho o patnáct centimetrů menší a čtyři roky starší soupeř hledal skuliny v jeho obraně hodně těžko.

Sice jej ve třetím kole poslal na podlahu ringu, Price byl ale okamžitě na nohou. A ještě na zemi si stihl vynadat. A ještě do konce této tříminutovky byl počítán také Povětkin, který si naběhl ne tvrdý hák z přední ruky Brita.

Senzace byla blízko! „Je pravda, že v prvním i třetím kole mnou otřásl. Je to silný bijec s tvrdým úderem,“ přiznal po zápase Povětkin, kterého dosud v profesionální kariéře zdolal pouze Ukrajinec Vladimir Kličko. Tehdy se psal rok 2013. „Je to statečný bojovník. Předvedl dobrý výkon proti elitní těžké váze. A být třetí kolo o třicet vteřin delší, mohlo být vše úplně jiné,“ napsal na twitter promotér večera Eddie Hearn.

„Ruský Vítěz“, jak je olympijskému šampionovi a mistru světa z amatérského i profesionálního ringu přezdíváno, se totiž z nepříjemného momentu oklepal a na konci první minuty pátého kola nejprve pravým crossem Priceho doslova uspal ve stoje, aby ho následně levým hákem poslal tvrdě k zemi.

Brit o sobě chvíli nevěděl, téměř okamžitě mu začala vytékat krev z pusy a v té době již 80 tisíc diváků na Principality Stadium zmlklo.



Price se nakonec za pomoci lékařů a kyslíkové masky dostal zpět na nohy, dokonce se zúčastnil vyhlášení výsledků a po svých opustil scénu.

„Včera v noci to bylo hodně těžké. Možná jsem se choval trochu neprofesionálně, když jsem viděl svého přítele, ale v tu chvíli jsem měl zlomené srdce. Je to je jeden z nejlepších chlapů, které znám. Je zdravý a v bezpečí. On bude vždy v mých očích šampionem,“ vzkázal na twitteru Tony Bellew, další liverpoolský boxer, který byl v Cardiffu v pozici experta televize Sky Sports.

Zápas Povětkina s Pricem ale prožíval pod ringem a to hodně náruživě.

Nakonec se fanouškům ozval na stejné sociální síti také Price. „Ahoj všichni, jen jsem chtěl dát vědět, že je všechno v pořádku. Vzal jsem tento zápas a chápal všechna rizika s ním spojená, ale dokud to nezažijete, nikdy nemůžete vědět. Jsem hrdý, že jsem dokázal vše riskovat před tak obrovským publikem a pokud bych se musel, udělal bych to vše znovu. Užil jsem si každou minutu,“ vzkázal všem bývalý britský šampion těžké váhy.

Zda to byly jeho poslední minuty coby profesionálního boxera, je zatím ve hvězdách.

A jeho přemožitel? Ten se naopak může těšit na velké výzvy. Dle všeho je totiž hodně blízko souboji s mužem, kterého svým představením v cardiffské noci zastínil. Ano, současným králem těžké váhy Anthonym Joshuou. „Je jeho povinným vyzývatelem skrze federaci WBO. Uvidíme, co bude,“ pronesl Hearn, který zastupuje britskou hvězdu a který udržuje skvělé vztahy s promotérem Povětkina, ruským boháčem Andrejem Rjabinským.

Dostane Joshua příležitost pomstít krajana a muže, který ho před pěti lety při sparinzích poslal na podlahu ringu?