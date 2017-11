VIDEO: Brutální boxerský víkend. Rychlá KO předvedl obrovitý Američan i šikovný Rus

PRAHA Byla to noc drtivých boxerských knockoutů. O víkendu se prezentovali výhrami v zápasech o tituly mistra světa expresními výhrami Američan Deontay Wilder i Rus Dmitrij Bivol. Oba své protivníky „uspali“ během necelých tří minut.

V luxusním kasinu v Monte Carlu se fanoušci profesionálního boxu těšili v sobotu v noci na vrchol gala, kterým byl duel o titul mistra světa WBA v polotěžké váze mezi neporaženým Rusem Dmitrijem Bivolem a neznámým, ale nebezpečným Australanem Trentem Broadhurstem.

Šestadvacetiletý rodák z Kyrgyzstánu byl sice velkým favoritem, rychlost jeho triumfu nad o tři roky starším rivalem přesto šokovala.

Už v závěru prvního kola trefil Bivol krásný zadní direkt, kterým roztrhl Broadhurstovi nos a zároveň ho poslal do říše snů. „Věděl jsem, že bude konec. Cítil jsem v tom úderu sílu a rychlost,“ řekl po zápase vítěz, který vypadal, jako by se snad ani pořádně z mistrovského titulu neradoval.

„Z toho jeho chladného výrazu až mrazí. Připomíná mi tímto i pohybem na nohou Gennadije Golovkina,“ pochválil Bivola expert televize Sky Sports Darren Barker, sám bývalý světový šampion ve střední váze a muž, který opakovaně odmítl souboj s jím zmíněnou kazašskou mlátičkou.

„Zda to byl nejlepší úder mé kariéry? Možná ano. Lidé chtějí vidět tvrdé knockouty, tak doufám, že jsem ji udělal radost,“ dodal otec dvou malých synků.

Podobně potěšil příznivce o pár hodin později v New Yorku dvoumetrový Američan Deontay Wilder, šampion těžké váhy federace WBC. Po více jak dvou a půl letech se znovu potkal v jednom ringu s krajanem s haitskými kořeny Bermanem Stivernem.



V lednu 2015 spolu zápolili dvanáct kol, než Wilder zvítězil. Odveta trvala 179 sekund. Během nich poslal šampion svého protivníka třikrát do počítání, po tom posledním zůstal Stiverne zakloněný v pokleku v provazech.

Bylo jasno, že je konec. „Říkal jsem vám, jak to dopadne. Jsem nejsilnější, nejnebezpečnější těžká váha současnosti. Jsem král, všichni to vědí. Doufám, že se mi přestane Anthony Joshua konečně vyhýbat a postaví se mi, abych to dokázal i proti němu. Zničím ho, dopadne stejně jako Stiverne,“ chvástal se po duelu dvaatřicetiletý rodák z Tuscaloosy v Alabamě.

Lze s ním po víkendu polemizovat?